 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую от поездки на Олимпиаду

Шамиль Тарпищев: «Кто-то отговорил Анну Калинскую от поездки на Олимпиаду»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпийских играх в Париже, несмотря на допуск, также не выступят Андрей Рублев и Дарья Касаткина
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Российскую теннисистку Анну Калинскую, которая ранее отказалась от выступления на Олимпийских играх, мог кто-то отговорить от поездки в Париж. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Я сожалею, что Анна Калинская не сыграет. Кто-то ее отговорил. Потому что она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — отметил Тарпищев.

Анна Калинская была в списке российских теннисистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр, однако в итоге спортсменка отказалась от участия. Кроме того, несмотря на допуск, на играх не выступят Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Арина Соболенко. 

Ранее международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявочные листы участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде, в который вошли семь россиян. В список спортсменов в нейтральном статусе в одиночном разряде вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова / Елена Веснина (у нее пока нет допуска на Игры от комиссии МОК).

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
теннис Анна Калинская Шамиль Тарпищев
Материалы по теме
Российская теннисистка Калинская вышла в третий круг Уимблдона
Спорт
Рублев, Калинская и Касаткина отклонили приглашения на Олимпиаду
Спорт
Шестерым российским теннисистам подтвердили допуск на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 04 июл, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 04 июл, 17:45
После атаки на Приморско-Ахтарск без света остались десятки тысяч человек Политика, 12:48
Как решения ФРС и макроданные США влияют на криптовалюты. Что учитывать Крипто, 12:48
Лиз Трасс и шесть министров лишились мандатов после поражения тори Политика, 12:46
В Минске заявили об интенсивных провокациях со стороны Украины на границе Политика, 12:40
Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую от поездки на Олимпиаду Спорт, 12:33
Почему нам так нравится еда, приготовленная на огне Pro, 12:31
«Дом.РФ» спрогнозировал утроение спроса на ИЖС с привлечением подрядчика Недвижимость, 12:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву⁠ Политика, 12:26
В Москве закрыли зоопарк и все парки после прогноза о грозе с градом Общество, 12:25
Merlion купил бренды Vitek и Maxwell Бизнес, 12:23
Отец двух дагестанских боевиков вышел на свободу после ареста за мат Общество, 12:20
В Италии проснулся вулкан Этна. Видео Общество, 12:20
Russ и Wildberries создали совместную компанию Технологии и медиа, 12:17
Губернатор сообщил об атаке дронов на автозаправки в Курской области Политика, 12:16