Тарпищев заявил, что кто-то отговорил Калинскую от поездки на Олимпиаду

На Олимпийских играх в Париже, несмотря на допуск, также не выступят Андрей Рублев и Дарья Касаткина

Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Российскую теннисистку Анну Калинскую, которая ранее отказалась от выступления на Олимпийских играх, мог кто-то отговорить от поездки в Париж. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Я сожалею, что Анна Калинская не сыграет. Кто-то ее отговорил. Потому что она была очень расстроена, когда после Открытого чемпионата Франции Мирра Андреева ее обошла по рейтингу и она не попала на Олимпиаду. А потому вдруг, когда все сложилось, расхотела ехать. Но я не знаю, кто ее отговорил. За две недели мнение кардинально поменялось. Хотя на Олимпиаде она могла хорошо сыграть», — отметил Тарпищев.

Анна Калинская была в списке российских теннисистов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр, однако в итоге спортсменка отказалась от участия. Кроме того, несмотря на допуск, на играх не выступят Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Арина Соболенко.

Ранее международная федерация тенниса (ITF) опубликовала заявочные листы участников Олимпиады в Париже в одиночном разряде, в который вошли семь россиян. В список спортсменов в нейтральном статусе в одиночном разряде вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. В парном разряде выступят Медведев / Сафиуллин, Андреева / Шнайдер и Александрова / Елена Веснина (у нее пока нет допуска на Игры от комиссии МОК).