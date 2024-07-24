Томаса Баха переизбрали членом МОК
Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и еще 14 человек переизбрали в качестве членов организации на новые сроки. Голосование прошло на 142-й сессии МОК в Париже.
Все 15 были избраны на новые восьмилетние сроки, за исключением случаев ограничений по возрасту и сроку полномочий во главе делегировавшей организации.
На голосование был вынесен весь список из 15 человек, за их переизбрание проголосовали 93 из 95 участников сессии.
Озвучивая результаты голосования, Бах в шутку облегченно выдохнул, победно сжал кулак и поблагодарил коллег, «пронесших его на плечах через это трудное дело».
Бах является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Срок его полномочий истекает в 2025-м.
Однако в октябре несколько членов МОК предложили Баху остаться во главе организации, для этого нужно внести изменения в Олимпийскую хартию.
Бах — чемпион Олимпиады 1976 года в командной рапире.
Украина готова к переговорам с Россией
На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете
Песков заявил, что готовность Украины к переговорам «идет в унисон» с позицией России
Потребление алкоголя в России сократилось на 43%, заявила Голикова
Зимние олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Морской экспорт нефти в июле установит новый рекорд
Telegram убрал монетизацию для российских каналов через 6 дней после обновления
Банковский сектор подвергся DDOS-атаке
Госдума приняла ряд поправок в Налоговый кодекс