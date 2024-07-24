Томаса Баха переизбрали членом МОК

Члены МОК голосовали сразу за список из 15 человек. После получения результатов Бах победно сжал кулак и поблагодарил коллег, «пронесших его на плечах через это трудное дело». Бах является членом МОК с 1991 года

Томас Бах (справа) (Фото: Arturo Holmes / Getty Images)

Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и еще 14 человек переизбрали в качестве членов организации на новые сроки. Голосование прошло на 142-й сессии МОК в Париже.

Все 15 были избраны на новые восьмилетние сроки, за исключением случаев ограничений по возрасту и сроку полномочий во главе делегировавшей организации.

На голосование был вынесен весь список из 15 человек, за их переизбрание проголосовали 93 из 95 участников сессии.

Озвучивая результаты голосования, Бах в шутку облегченно выдохнул, победно сжал кулак и поблагодарил коллег, «пронесших его на плечах через это трудное дело».

Бах является членом МОК с 1991-го, он возглавил организацию в 2013 году на восемь лет, а потом остался на посту на новый четырехлетний срок. Срок его полномочий истекает в 2025-м.

Однако в октябре несколько членов МОК предложили Баху остаться во главе организации, для этого нужно внести изменения в Олимпийскую хартию.

Бах — чемпион Олимпиады 1976 года в командной рапире.