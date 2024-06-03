 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на домашнюю Олимпиаду

Мбаппе не сыграет за сборную Франции на домашней Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Футбольный турнир Олимпиады начнется через 10 дней после окончания Евро, где лидер сборной Франции в заявку попал. «Реал», игроком которого станет Мбаппе, еще в феврале отказался отпускать своих футболистов на Игры в Париже
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе не оказалось в предварительном составе команды на Олимпийские игры в Париже. Список, составленный тренерским штабом Тьерри Анри, опубликовала пресс-служба сборной в соцсети X.

В число нападающих сборной Франции включены Александр Ляказетт («Лион»), Брадли Баркола (ПСЖ), Арно Калимуэндо («Ренн»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба — «Кристал Пэлас») и Матис Тель («Бавария»).

Основная сборная Франции сыграет на чемпионате Европы в Германии (14 июня — 14 июля), Мбаппе был заявлен на этот турнир. На Играх выступит сборная не старше 23 лет, за которую могут сыграть не более трех игроков старше этого возраста.

Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.

Макрон заявил, что рассчитывает на решение «Реала» отпустить Мбаппе на ОИ
Спорт
Килиан Мбаппе

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что пытался оказать давление на мадридский «Реал», игроком которого станет Мбаппе, чтобы тот отпустил игроков в сборную на Игры.

В «Реале» еще в феврале отказались это делать.

Мбаппе на вопрос об Олимпиаде отвечал, что решение зависит не от него.

Фото: Страница сборной Франции в X
Фото: Страница сборной Франции в X

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Килиан Мбаппе Олимпиада-2024
Материалы по теме
Мбаппе устроил прощальный ужин перед уходом из ПСЖ на 250 человек
Спорт
Sky Sports узнал о согласии Мбаппе на сокращение зарплаты в «Реале»
Спорт
Президент испанской Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
В ДНР за наемничество будут судить француза Политика, 15:55
Офис Зеленского отказался обращаться в КС насчет легитимности президента Политика, 15:49
В Армении опровергли планы переманить лучшую российскую фигуристку Спорт, 15:49
МИД Казахстана счел сомнительным интервью Зеленского СМИ Центральной Азии Политика, 15:46
В Финляндии из-за неисправности остановили атомную электростанцию Общество, 15:38
Гросси заявил о нарушении всех столпов ядерной защиты МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 15:32
В Турции спрогнозировали снижение инфляции после майского пика в 75% Экономика, 15:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 15:24
Власти спрогнозировали рост дефицита российского бюджета в 2024 году Экономика, 15:21
Дело о взрыве в квартире при изготовлении взрывчатки передали в суд Политика, 15:19
ТМК отказалась от SPO в связи с неблагоприятными условиями на рынке Инвестиции, 15:13
УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов Спорт, 15:11
В Грузии рассказали, что грозит нарушителям закона об иноагентах Политика, 15:09
Альфа-банк выступил генеральным партнером Недели российского ретейла Пресс-релиз, 15:06