Мбаппе не сыграет за сборную Франции на домашней Олимпиаде

Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на домашнюю Олимпиаду

Футбольный турнир Олимпиады начнется через 10 дней после окончания Евро, где лидер сборной Франции в заявку попал. «Реал», игроком которого станет Мбаппе, еще в феврале отказался отпускать своих футболистов на Игры в Париже

Килиан Мбаппе (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе не оказалось в предварительном составе команды на Олимпийские игры в Париже. Список, составленный тренерским штабом Тьерри Анри, опубликовала пресс-служба сборной в соцсети X.

В число нападающих сборной Франции включены Александр Ляказетт («Лион»), Брадли Баркола (ПСЖ), Арно Калимуэндо («Ренн»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба — «Кристал Пэлас») и Матис Тель («Бавария»).

Основная сборная Франции сыграет на чемпионате Европы в Германии (14 июня — 14 июля), Мбаппе был заявлен на этот турнир. На Играх выступит сборная не старше 23 лет, за которую могут сыграть не более трех игроков старше этого возраста.

Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.

В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что пытался оказать давление на мадридский «Реал», игроком которого станет Мбаппе, чтобы тот отпустил игроков в сборную на Игры.

В «Реале» еще в феврале отказались это делать.

Мбаппе на вопрос об Олимпиаде отвечал, что решение зависит не от него.