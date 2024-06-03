Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на домашнюю Олимпиаду
Нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе не оказалось в предварительном составе команды на Олимпийские игры в Париже. Список, составленный тренерским штабом Тьерри Анри, опубликовала пресс-служба сборной в соцсети X.
В число нападающих сборной Франции включены Александр Ляказетт («Лион»), Брадли Баркола (ПСЖ), Арно Калимуэндо («Ренн»), Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба — «Кристал Пэлас») и Матис Тель («Бавария»).
Основная сборная Франции сыграет на чемпионате Европы в Германии (14 июня — 14 июля), Мбаппе был заявлен на этот турнир. На Играх выступит сборная не старше 23 лет, за которую могут сыграть не более трех игроков старше этого возраста.
Футбольный турнир Олимпиады пройдет с 24 июля по 9 августа.
В мае президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что пытался оказать давление на мадридский «Реал», игроком которого станет Мбаппе, чтобы тот отпустил игроков в сборную на Игры.
В «Реале» еще в феврале отказались это делать.
Мбаппе на вопрос об Олимпиаде отвечал, что решение зависит не от него.
Черчесову предложили работу в новой сборной
Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича
Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России
Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России
Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео
Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео
Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины
Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры
Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами
Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит