МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034
Американский Солт-Лейк-Сити (штат Юта) был официально утвержден столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года на 142-й сессии МОК в Париже.
Солт-Лейк-Сити был единственным кандидатом на Игры-2034, МОК еще в ноябре начал эксклюзивные переговоры с городом о проведении соревнований.
Солт-Лейк-Сити получил 83 голоса на сессии МОК и шесть голосов против.
Город принимал Игры в 2002 году. Сборная США на домашней Олимпиаде стала второй по числу завоеванных наград (34) и третьей в медальном зачете, уступив Норвегии и Германии.
На сессии МОК стало известно, что контракт на проведение Игр может быть разорван, если принимающая сторона не будет признавать приоритет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом.
Это стало следствием федерального расследования в США из-за дела 23 китайских пловцов, которые в 2021 году сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но не были отстранены и поехали на Олимпиаду в Токио.
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