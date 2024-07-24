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МОК утвердил Солт-Лейк-Сити столицей зимней Олимпиады-2034

Солт-Лейк-Сити примет зимнюю Олимпиаду в 2034 году
Город в штате Юта второй раз примет зимнюю Олимпиаду спустя всего 32 года. Солт-Лейк-Сити был единственным претендентом на Игры

Американский Солт-Лейк-Сити (штат Юта) был официально утвержден столицей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2034 года на 142-й сессии МОК в Париже.

Солт-Лейк-Сити был единственным кандидатом на Игры-2034, МОК еще в ноябре начал эксклюзивные переговоры с городом о проведении соревнований.

Солт-Лейк-Сити получил 83 голоса на сессии МОК и шесть голосов против.

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Сессия МОК

Город принимал Игры в 2002 году. Сборная США на домашней Олимпиаде стала второй по числу завоеванных наград (34) и третьей в медальном зачете, уступив Норвегии и Германии.

На сессии МОК стало известно, что контракт на проведение Игр может быть разорван, если принимающая сторона не будет признавать приоритет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом.

Это стало следствием федерального расследования в США из-за дела 23 китайских пловцов, которые в 2021 году сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но не были отстранены и поехали на Олимпиаду в Токио.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада Международный олимпийский комитет (МОК) Солт-Лейк-Сити
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