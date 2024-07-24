Даниил Медведев и Мирра Андреева сыграют в миксте на Олимпиаде
Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с 17-летней Миррой Андреевой в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Париже.
Ранее о планах поставить теннисистов в одну пару на Играх говорил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Медведев и Андреева также сыграют в одиночном и парном разрядах (с Романом Сафиуллиным и Дианой Шнайдер соответственно).
Соревнования по теннису в Париже пройдут с 27 июля по 4 августа, турнира в миксте состоится с 29 июля по 2 августа. В теннисном турнире примут участие семеро россиян.
На Олимпиаде в Токио финал микста был российским: Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова победили Аслана Карацева и Елену Веснину.
Медведев в Токио дошел до четвертьфинала в одиночном разряде, а в парном их дуэт с Карацевым вылетел в первом круге.
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