Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в «Атланту»

Sky Sport узнал, что Миранчук согласился на переход в MLS, где, по словам агента, ему предложили «будоражащие» условия. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что контракт будет подписан уже в среду

Алексей Миранчук (Фото: Maurizio Lagana / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук дал согласие на переход из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед», сообщает Skys Sport Italia.

По данным издания, все детали контракта согласуют к 26 июля.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил в соцсети X, что Миранчук уже в среду пройдет медобследование в американском клубе и подпишет контракт, а «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев признался, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.

Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 года, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».

В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.

На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России с 2015 года.