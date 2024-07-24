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Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в «Атланту»

Sky Sport: Алексей Миранчук согласился перейти в клуб MLS «Атланта»
Sky Sport узнал, что Миранчук согласился на переход в MLS, где, по словам агента, ему предложили «будоражащие» условия. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что контракт будет подписан уже в среду
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Maurizio Lagana / Getty Images)

Российский полузащитник Алексей Миранчук дал согласие на переход из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед», сообщает Skys Sport Italia.

По данным издания, все детали контракта согласуют к 26 июля.

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил в соцсети X, что Миранчук уже в среду пройдет медобследование в американском клубе и подпишет контракт, а «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн.

Инсайдер сообщил о согласии «Аталанты» продать Миранчука в США
Спорт
Алексей Миранчук

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев признался, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.

Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 года, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».

В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.

На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России с 2015 года.

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Анна Сатдинова
Футбол Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Аталанта
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