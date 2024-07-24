Алексей Миранчук перейдет из «Аталанты» в «Атланту»
Российский полузащитник Алексей Миранчук дал согласие на переход из итальянской «Аталанты» в клуб североамериканской MLS «Атланта Юнайтед», сообщает Skys Sport Italia.
По данным издания, все детали контракта согласуют к 26 июля.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил в соцсети X, что Миранчук уже в среду пройдет медобследование в американском клубе и подпишет контракт, а «Аталанта» получит за 28-летнего российского игрока около €15 млн.
Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев признался, что предложение американской команды «финансово будоражит», поскольку в Европе игрок таких условий вряд ли добьется.
Миранчук был игроком «Аталанты» с 2020 года, сезон 2022/23 он провел в аренде в «Торино».
В прошлом сезоне россиянин выиграл с командой из Бергамо Лигу Европы.
На счету Миранчука 45 матчей и семь голов за сборную России с 2015 года.
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