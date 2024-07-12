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Инсайдер сообщил о согласии «Аталанты» продать Миранчука в США

Ди Марцио: «Аталанта» согласилась продать Миранчука в американскую «Атланту»
Команда из MLS готова заплатить за россиянина €11 млн и предложить ему четырехлетний контракт с заплатой около €3 млн
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Andreoli / Getty Images)

Итальянская «Аталанта» согласовала с клубом MLS «Атланта Юнайтед» трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука. При этом сам футболист пока еще не принял решение о переходе в американскую команду, сообщает сайт спортивного журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно, что «Атланта» предложила итальянской стороне €11 млн за россиянина, а самому Миранчуку — четырехлетний контракт с зарплатой около €3 млн. Сообщалось также об интересе к полузащитнику еще одного клуба MLS — «Ди Си Юнайтед».

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» осенью 2020 года, перебравшись в итальянскую команду из московского «Локомотива». В сезоне 2023/24 россиянин провел за свой нынешний клуб 42 игры, в которых забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

В минувшем сезоне полузащитник также стал победителем Лиги Европы. В финале на стадионе «Авива» в Дублине «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:0, однако сам Миранчук на поле не вышел, оставшись в запасе.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Алексей Миранчук Аталанта MLS
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