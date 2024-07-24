Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Яссах (Румыния) с призовым фондом более €230 тыс.
В четвертьфинале россиянка, 32-я ракетка мира, разгромила хорватку Лею Бошкович (202-я, лаки-лузер) со счетом 6:2, 6:0.
Соперницы провели на корте чуть больше часа.
17-летняя Андреева второй раз вышла в полуфинал турнира WTA в карьере — ранее в этом сезоне она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».
За выход в финал россиянка сыграет с сербкой Ольгой Данилович (148-я) или венгеркой Анной Бондар (99-я).
Позднее в среду за выход в полуфинал турнира поборется еще одна россиянка, Элина Аванесян (76-я), которая сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (61-я).
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