Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Румынии

Мирра Андреева второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA

В четвертьфинале 17-летняя россиянка разгромила лаки-лузера Бошкович со счетом 6:2, 6:0

Мирра Андреева (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российская теннисистка Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира в Яссах (Румыния) с призовым фондом более €230 тыс.

В четвертьфинале россиянка, 32-я ракетка мира, разгромила хорватку Лею Бошкович (202-я, лаки-лузер) со счетом 6:2, 6:0.

Соперницы провели на корте чуть больше часа.

17-летняя Андреева второй раз вышла в полуфинал турнира WTA в карьере — ранее в этом сезоне она дошла до этой стадии на «Ролан Гаррос».

За выход в финал россиянка сыграет с сербкой Ольгой Данилович (148-я) или венгеркой Анной Бондар (99-я).

Позднее в среду за выход в полуфинал турнира поборется еще одна россиянка, Элина Аванесян (76-я), которая сыграет с румынкой Жаклин Кристиан (61-я).