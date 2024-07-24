Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток века по версии ESPN

Лучшей теннисисткой нынешнего века была названа Серена Уильямс. Второе место досталось ее сестре Винус

Мария Шарапова заняла третью строчку в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии американского ESPN, который опубликован на сайте издания.

Составители списка отмечают, что россиянка была одной из самых востребованных спортсменок в мире, будучи еще подростком. Ей удалось в 18 лет стать первой ракеткой мира, победить во всех турнирах «Большого шлема» и провести десять сезонов в числе десяти сильнейших теннисисток WTA.

Лучшей теннисисткой нынешнего века была названа Серена Уильямс. Второе место досталось ее сестре Винус.

Действующая первая ракетка мира полька Ига Швентек заняла пятую строчку, пропустив вперед бельгийку Жюстин Энен. В первую десятку вошли: 6. Ким Клейстерс (Бельгия); 7. Наоми Осака (Япония); 8. Эшли Барти (Австралия); 9. Ангелика Кербер (Германия); 10. Амели Моресмо (Франция).

При составлении рейтинга связанные с изданием журналисты выдвигали свои кандидатуры, а затем было получено около 70 тыс. голосов за тех или иных звезд спорта.

На прошлой неделе ESPN опубликовал список лучших спортсменов ХХI века. Американский пловец Майкл Фелпс занял первое место. На втором месте в рейтинге оказалась Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» (второй результат в истории). Третью строчку занял аргентинский футболист Лионель Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион мира 2022 года, обладатель рекордных 45 трофеев за карьеру.