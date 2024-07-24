Россияне с начала года потратили на ставки более ₽835 млрд

За весь 2023 год россияне перевели на счета в букмекерских конторах 1,224 трлн руб. Если текущая динамика сохранится, то к концу года этот показатель будет значительно превышен

Дани Карвахаль (Фото: JÃ¼rgen Fromme / Global look press)

Клиенты российских букмекерских компаний с начала 2024 года внесли на их счета более 835 млрд руб., сообщила председатель правления оператора Единого центра учета переводов ставок (НКО «Мобильная карта») Елена Шейкина, слова которой приводит «РБ-Бизнес».

В ходе круглого стола в Госдуме она рассказала, что 22% игроков — это женщины. «В 2024 году у нас осуществили перевод 4,8 млн уникальных пользователей — физических лиц, если учесть, что уже прошел чемпионат Европы по футболу. Из них 78% — это мужчины, 22% — женщины», — сообщила Шейкина.

По ее словам, за 2024 год было совершено более 330 млн платежей на общую сумму более 835 млрд руб. на счета только официальных букмекерских компаний.

РБК в начале года писал, что объем принятых российскими легальными букмекерами ставок в 2023 году составил 1,224 трлн руб., из которых 1,158 трлн руб. пришлось на онлайн-сегмент, а остальные 65,6 млрд руб. — на ставки наличными в пунктах приема.

Если текущая динамика сохранится, то к концу года показатель 2023 года по тратам на ставки будет значительно превышен.