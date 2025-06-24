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Олимпиада-2026 ,  
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Вяльбе заявила, что у лыжников есть шансы на участие в Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Президент Федерации лыжных гонок России заявила, что все будет зависеть от МОК
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

У российских лыжников еще есть шансы выступить на Олимпийских играх 2026 года, заявила Sport24 президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян еще в 2022 году. Несмотря на рекомендации МОК, который в 2023 году выступил за допуск спортсменов в нейтральном статусе, такое решение по лыжникам еще не принято.

«Принимать решение об участии в Олимпиаде будет МОК. Мы видели, что они и летом допускали наших спортсменов, поэтому мне кажется, шансы на Олимпиаду есть. Вряд ли это будет так, что МОК один вид спорта пригласит на Игры, а другой нет. Это будет нонсенс тогда», — сказала Вяльбе.

Из зимних олимпийских видов спорта у россиян сейчас есть возможность выступать в нейтральном статусе в ски-альпинизме. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил некоторых конькобежцев и фигуристов к участию в отборочных олимпийских турнирах.

На прошлой неделе конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продолжение отстранения российских спортсменов от международных соревнований, включая квалификационные на Игры-2026. Кроме того, в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что шансы россиян на допуск к международным турнирам и Олимпиаде «крайне низкие».

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лыжи Елена Вяльбе Олимпиада-2026
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