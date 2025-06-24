Чимаев дебютировал в рейтинге лучших бойцов UFC

Чимаев, которому в августе предстоит титульный поединок, вошел в рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий, после того как Джон Джонс, чемпион UFC в тяжелом весе, завершил карьеру

Хамзат Чимаев (Фото: James Gilbert / Getty Images)

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий под флагом ОАЭ, дебютировал в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий (p4p).

Чимаев расположился на 15-й строчке.

Рейтинг покинул чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс, который завершил карьеру.

На данный момент Чимаев занимает третье место в рейтинге лучших бойцов в среднем дивизионе. В ночь на 18 августа по московскому времени ему предстоит бой против чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси из ЮАР.

Чимаеву 31 год, он выиграл все 14 боев в ММА, в том числе восемь в UFC, где дебютировал в 2020-м. В последнем поединке в октябре 2024 года победил бывшего чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде.

Новый чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл поднялся на три позиции и теперь занимает восьмое место в рейтинге p2p. Лидером выступает россиянин Ислам Махачев, чемпион в легком весе.