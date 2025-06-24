США впервые за 21 год без чемпиона UFC. Есть ли претенденты на титул

Американец Джон Джонс завершил карьеру и оставил пояс UFC. Впервые с 2004-го года ни один представитель США не обладает титулом промоушена. Об этом — в материале «РБК Спорт»

Джон Джонс (Фото: Global Look Press)

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс завершил карьеру в 37 лет. Новым чемпионом в этой весовой категории стал британец Том Аспиналл, который владел временным поясом с ноября 2023 года (после победы над россиянином Сергеем Павловичем). Он должен был стать следующим соперником Джонса, но американец уклонялся от поединка.

Джонс до июня являлся единственным бойцом из США, который владел поясом UFC. Последний раз американцы не владели титулами 21 год назад, когда в UFC было лишь четыре дивизиона. Тогда, с 17 мая 2004-го по 19 июня 2004-го во всем ростере был только один действующий чемпион — бразилец Витор Белфорт в полутяжелом весе, а три бойца были лишены поясов по разным причинам: американца Тима Сильвию (тяжелый вес) лишили титула за допинг, представитель США Би Джей Пенна в полусреднем — из-за разногласий по контракту, а бразилец Мурило Бустаманте в среднем ушел в Pride. Во все остальные промежутки с 1997-го по 2025-й год был хотя бы один американский чемпион у мужчин.

У женщин американская спортсменка Кайла Харрис является обладательницей пояса UFC в легчайшем весе.

Среди действующих чемпионов промоушана два австралийца Алекс Волкановски и Джек Делла-Маддалена, два россиянина Ислам Махачев и Магомед Анкалаев, представитель Грузии Мераб Двалишвили, бразилец Александр Пантожа, южноафриканец Дрикус дю Плесси и англичанин Том Аспиналл.

Кто последние годы был чемпионом UFC из США

Белал Мухаммад (Фото: Global Look Press)

С начала 2025-го года Джонс являлся не единственным американцем с поясом UFC. Однако в мае Мухаммад Белал уступил свой титул в полусреднем весе австралийцу Джеку Делла-Маддалене, проиграв единогласным решением судей.

Джамал Хилл (Фото: Global Look Press)

Последним американским чемпионом промоушена в полутяжелом весе был Джамал Хилл, который в январе 2023-го года выиграл вакантный титул, победив Гловера Тейшейру. В первой же защите титула американец отдал пояс бразильцу Алексу Перейре.

Шон Стрикланд (Фото: Global Look Press)

В сентябре 2023-го года Шон Стрикланд стал первым американцем за девять лет, который завоевал пояс в среднем весе. Он не смог ни разу защитить титул, уступив Дрикусу дю Плесси в январе 2024-го года.

Эдди Альварес (Фото: Global Look Press)

В легком весе представители США не могут выиграть титул уже на протяжении девяти лет. В последний раз это удавалось Эдди Альваресу в 2016-м году, который в первой защите титула проиграл Конору Макгрегору.

Макс Холлоуэй (Фото: Global Look Press)

Единственным в истории чемпионом UFC в полулегком дивизионе из США был Макс Холлоуэй, который в 2017-м году завоевал титул. Он провел три успешные защиты, а в 2019-м году уступил австралийцу Александру Волкановски и потерял пояс.

Алджамейн Стерлинг (Фото: Global Look Press)

Американцы также доминируют в легчайшем весе. Из девяти чемпионов, которые были в дивизионе, лишь трое не являлись представителями США. Среди них был и россиянин Петр Ян, который в 2020-м году победил Жозе Альдо. Однако в первом же бою российский боец не смог защитить пояс, получив дисквалификацию и утратив титул в поединке с американцем Алджемейном Стерлингом.

Шон О'Мэлли (Фото: Global Look Press)

В августе 2023-го года Стерлинг потерял пояс, проиграв соотечественнику Шону О'Мэлли, который является последним американским чемпионом в легчайшем весе в UFC. В сентябре 2024-го года он проиграл титул грузину Мерабу Двалишвили.

Генри Сехудо (Фото: Global Look Press)

В наилегчайшем весе последним американцем с поясом UFC был Генри Сехудо, который стал обладателем титула в 2018-м году. В наилегчайшем дивизионе он провел лишь одну защиту, после чего в 2019-м году выиграл вакантный титул в легчайшем весе и стал обладателем двух поясов UFC. В 2020-м году он объявил о завершении карьеры и оставил свои титулы.

Кто в ближайшее время может стать чемпионом UFC из США

В тройку лучших своего дивизиона входят лишь семь американских спортсменов: в наилегчайшем — Брэндон Ройвал (первый номер), в легчайшем — Шон О'Мэлли (первый), в полулегком — Макс Холлоуэй (первый), в легком — Джастин Гейджи (третье), в полусреднем — Мухаммад Белал (первый) и Шон Брэди (второй), в среднем — Шон Стрикленд (второй). При этом, в ближайшее время ни у кого из них не запланирован чемпионский бой.

Кори Сэндхэген (Фото: Global Look Press)

Один из претендентов на титул среди представителей США — боец легчайшего дивизиона Кори Сэндхэген, занимающий четвертую строчку. Он отмечал в марте, что рассчитывает получить титульный бой против Мераба Двалишвили.

«Я — единственный боец из топ-5, который не дрался с Мерабом Двалишвили. <...>. Надеюсь, что проведу три боя, а один из них будет чемпионским», — заявил Сэндхаген.

В полусреднем есть два претендента на титульный бой: американцы Мухаммед Белал и Шон Брэди, которые занимают первую и вторые строчки рейтинга соответственно. Также на пятом месте их соотечественник экс-чемпион Камару Усман.

В июне Усман 15 июня победил Хоакина Бакли единогласным решением судей после серии из трех поражений подряд. Мухаммад 10 мая проиграл австралийцу Джеку Делла-Маддалене, который является действующим чемпионом организации.

Камару Усман (Фото: Global Look Press)

Мухаммад заявлял о желании подраться с Усманом. «Я разочарован. Хотел, чтобы он взял микрофон и вызвал меня. В этом бое есть смысл. Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди. Я по-прежнему на вершине», — сказал Мухаммад после победы Усмана.

При этом, в 2025-м году шансы американцев стать чемпионами в полусреднем весе небольшие, поскольку ближайший бой Делла-Маддалена проведет с россиянином Исламом Махачевым.

Менеджер Махачева Ризван Магомедов заявлял, что ориентировочные даты боя россиянина с Делой-Маддаленой октябрь—ноябрь 2025-го года.

В легком дивизионе Гейтжи имеет теоретические шансы на чемпионский поединок после боя за титул Илии Топурии и Чарльза Оливейры, однако, вероятнее всего, глава UFC Дана Уайт, даст поединок за пояс Исламу Махачеву или Арману Царукяну.