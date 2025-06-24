Грозят ли новому тренеру ЦСКА санкции. Ответ юристов

Швейцарское издание Blick сообщило, что у нового тренера ЦСКА Фабио Челестини могут быть «проблемы со швейцарским правосудием». Действительно ли новому тренеру грозят санкции — в материале «РБК Спорт»

Фабио Челестини (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

Швейцарского тренера Фабио Челестини, который 20 июня возглавил ЦСКА, на родине из-за переезда в Москву не просто подвергли критике, но и пригрозили ему «проблемам со швейцарским правосудием».

Швейцарский таблоид Blick написал, что работа с российским клубом может иметь для Челестини «далеко идущие правовые последствия», поскольку ЦСКА «находится под санкциями и принадлежит госкомпании ВЭБ». Издание утверждает, что за получение от ЦСКА зарплаты в Швейцарии тренеру будет грозить до пяти лет лишения свободы, а в Испании, где он проживает в последние годы, — до шести лет. Blick исходит из того, что это станет нарушением финансовых санкционных ограничений со стороны Челестини.

ЦСКА действительно находится под санкциями, но только американскими. Минфин США включил клуб в черный список еще до начала боевых действий с Украиной, 22 февраля, в день признания Россией независимости ДНР и ЛНР. ЦСКА попал под санкции наряду с другими «дочками» ВЭБа (госкорпорации тогда принадлежали 77,64% акций армейского клуба). Но под санкциями Евросоюза или Швейцарии, которая традиционно полностью копирует черные списки ЕС, ЦСКА не находится. Клуб хотели включить в 16-й санкционный пакет ЕС, принятый в феврале 2025-го, но это решение заблокировала Венгрия. Глава венгерского МИДа позже в беседе со «Спорт-Экспрессом» объяснил вето тем, что «футбольные клубы не несут ответственности за развитие политической ситуации». Под блокирующими санкциями ЕС и Швейцарии находится ВЭБ.РФ. Но к настоящему времени ЦСКА больше не является его «дочкой». В сентябре 2022 года госкорпорация передала 77,63% акций клуба компании «Баланс Эссет Менеджмент». Сейчас ВЭБ.РФ выступает лишь титульным партнером ЦСКА.

Реакция ЦСКА

Роман Бабаев и Фабио Челестини (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

В клубе назвали ожидаемой критику в адрес тренера. При этом директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо напомнил, что ВЭБ.РФ больше не основной владелец, а сам клуб не находится под европейскими и швейцарскими санкциями. «Читаешь когда-то уважаемые европейские издания и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга», — написал он в телеграм-канале, напомнив, что с подобными нападками в 2024 году столкнулся именитый полузащитник Миралем Пьянич после перехода в ЦСКА.

В агентстве Челестини You First заявили, что специалист сохраняет спокойствие и не обращает внимания на такие публикации. «Тренировать и управлять таким историческим клубом, как ЦСКА, — это действительно захватывающий вызов. Сейчас Фабио полностью сосредоточен на своем дебюте в пятницу в матче с «Амкалом» и очень мотивирован продолжать усердно работать над дальнейшим развитием команды и игроков», — заявил представитель агентства каналу «Матч ТВ».

Мнение юристов

Фабио Челестини (Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА)

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отметил в беседе «РБК Спорт», что из-за работы в ЦСКА у Челестини «вряд ли могут возникнуть противоречия с законодательством в Швейцарии».

«Но этот вопрос может решать внутренний суд государственной юрисдикции самой Швейцарии по швейцарскому законодательству. С точки зрения российского законодательства никаких нарушений со стороны тренера и работодателя ЦСКА нет», — сказал эксперт.

По словам Алексеева, тренеры «не должны подпадать под действие международных санкций, поскольку спортивное право в определенной степени автономно от международного публичного права».

«Спорт находится вне политики. Санкции предопределены политической международной ситуацией. И сферы спорта, и сферы труда в области спорта не должны напрямую касаться политические санкции, поскольку спорт действует на принципах автономии и на принципах невмешательства политики в спорт, что закреплено в том числе в уставе ФИФА», — отметил юрист.

По мнению Алексеева, следует разделять вызванные политической ситуацией санкции и систему регулирования спортивного движения, «которая в определенной степени автономна, а также нормы спортивного права, которые никаким образом здесь не нарушены».

Адвокат Эмин Гейдаров считает, что после передачи контроля над ЦСКА компании «Баланс Эссет Менеджмент» можно утверждать, что сам клуб под действие санкций не подпадает. Он также отметил, что вероятность привлечения Челестини к ответственности за нарушение санкций низка.

«Утверждения о том, что Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности за сотрудничество с ЦСКА, основаны в большей степени на предположении о том, что клуб все еще контролируется ВЭБ.РФ через аффилированные лица. Однако доказать такую связь на практике очень сложно, а соответственно, перспективы привлечения тренера к уголовной и гражданско-правовой ответственности в этом контексте представляются маловероятными», — сказал Гейдаров «РБК Спорт».

По словам адвоката, на текущий момент нет достаточных оснований утверждать, что Челестини подвергается риску уголовного преследования из-за своего назначения в ЦСКА. «Смена владельца клуба в 2022 году формально вывела его из-под возможных санкций, а доказательства продолжающегося контроля со стороны ВЭБ.РФ отсутствуют. Таким образом, опасения, выраженные в швейцарских СМИ, представляются необоснованными», — заключил Гейдаров.