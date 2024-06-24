Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро

Килиан Мбаппе провел пока только один матч на Евро — против Австрии, в котором сломал нос. Французы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, 25 июня они сыграют с Польшей в Дортмунде

Килиан Мбаппе (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе должен выйти на поле в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы с Польшей, пишет RMC Sport. Об ожидаемом возвращении нападающего в игре с Польшей 25 июня также сообщило RFI. Матч пройдет в Дортмунде.

Мбаппе сломал нос в концовке первого матча с Австрией 17 июня (1:0), в игре с Нидерландами (0:0) его оставили в запасе.

Накануне форвард принял участие в товарищеской встрече с молодежной командой «Падерборна» и забил два мяча.

«Я думаю, все знают, что он очень хочет сыграть в следующем матче», — заявлял ранее полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, которого цитирует Eurosport.

Мбаппе играл в защитной маске.

Сборная Франции набрала четыре очка в двух матчах и занимает второе место в группе D, у поляков два поражения и четвертое место.