Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе должен выйти на поле в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы с Польшей, пишет RMC Sport. Об ожидаемом возвращении нападающего в игре с Польшей 25 июня также сообщило RFI. Матч пройдет в Дортмунде.
Мбаппе сломал нос в концовке первого матча с Австрией 17 июня (1:0), в игре с Нидерландами (0:0) его оставили в запасе.
Накануне форвард принял участие в товарищеской встрече с молодежной командой «Падерборна» и забил два мяча.
«Я думаю, все знают, что он очень хочет сыграть в следующем матче», — заявлял ранее полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, которого цитирует Eurosport.
Мбаппе играл в защитной маске.
Сборная Франции набрала четыре очка в двух матчах и занимает второе место в группе D, у поляков два поражения и четвертое место.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов