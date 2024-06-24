 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро

RMC Sport: сломавший нос Мбаппе должен сыграть с Польшей на Евро
Сюжет
Евро-2024
Килиан Мбаппе провел пока только один матч на Евро — против Австрии, в котором сломал нос. Французы еще не обеспечили себе выход в плей-офф, 25 июня они сыграют с Польшей в Дортмунде
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе должен выйти на поле в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы с Польшей, пишет RMC Sport. Об ожидаемом возвращении нападающего в игре с Польшей 25 июня также сообщило RFI. Матч пройдет в Дортмунде.

Мбаппе сломал нос в концовке первого матча с Австрией 17 июня (1:0), в игре с Нидерландами (0:0) его оставили в запасе.

Накануне форвард принял участие в товарищеской встрече с молодежной командой «Падерборна» и забил два мяча.

«Я думаю, все знают, что он очень хочет сыграть в следующем матче», — заявлял ранее полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени, которого цитирует Eurosport.

Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче
Спорт
Килиан Мбаппе

Мбаппе играл в защитной маске.

Сборная Франции набрала четыре очка в двух матчах и занимает второе место в группе D, у поляков два поражения и четвертое место.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Евро-2024
Материалы по теме
Мбаппе не разрешат сыграть на Евро в маске в цветах флага Франции
Спорт
Мбаппе не потребуется операция после перелома носа
Спорт
Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором Спорт, 15:11
Песков заявил о планах обсудить с Сербией ее поставки вооружения Украине Политика, 15:10
Сломавший нос Мбаппе сыграет в матче с поляками на Евро Спорт, 15:03
CNN рассказал, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике Общество, 14:48
Китай назвал авианосец «Фуцзянь» крупнейшим в мире военным кораблем Политика, 14:47
В Крыму экс-полицейского заподозрили в сливе СБУ личных данных граждан Общество, 14:42
Минобороны предложило реорганизацию военных округов Политика, 14:41
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
L'Equipe узнала о намерении саудитов купить футбольный клуб Рыболовлева Спорт, 14:36
ЕС отложил запрет на ювелирные изделия из российских алмазов Бизнес, 14:32
В Москве стали строить в 1,5 раза больше коммерческой недвижимости Недвижимость, 14:29
Из больниц выписали 149 выздоровевших после заражения ботулизмом Общество, 14:29
Франшизы в России: инвестиции, господдержка и тренды отрасли РБК Франшизы, 14:27
Ученица Озерова и мама спортивного ТВ. Кем была Анна Дмитриева Спорт, 14:24
В Севастополе назвали итоговое число пострадавших при обстреле Политика, 14:15