Чемпионка Олимпиады Киселева назвала санкции ЕС поводом ее поздравить
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы и телеведущая Мария Киселева заявила ТАСС, что считает свое попадание в санкционный список Евросоюза поводом для поздравлений и гордости.
Евросоюз 24 июня объявил о 14-м пакете санкций против России. В заявлении ЕС говорится, что бывшую спортсменку включили в список за участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта и поддержку военной операции на Украине, в том числе визиты в новые регионы и участие в качестве депутата Мосгордумы в расширении мер социальной поддержки военных.
«Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране», — сказала 49-летняя Киселева.
Она выразила надежду, что к составителям санкционных списков «вернется здравый смысл».
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через его территории, а европейским гражданам и компаниям запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.
Российские власти считают ограничения западных стран нелегитимными.
Киселева победила на Олимпиаде в Сиднее в дуэте и группе, а также на Играх-2004 в группе. На ее счету также три золота чемпионата мира.
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