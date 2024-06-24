Чемпионка Олимпиады Киселева назвала санкции ЕС поводом ее поздравить

Мария Киселева — о санкциях ЕС: думаю, это повод меня поздравить

Вместе с бывшей синхронисткой Марией Киселевой в 14-й пакет санкций ЕС попали еще 68 россиян. Российские власти считают западные санкции незаконными

Мария Киселева (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы и телеведущая Мария Киселева заявила ТАСС, что считает свое попадание в санкционный список Евросоюза поводом для поздравлений и гордости.

Евросоюз 24 июня объявил о 14-м пакете санкций против России. В заявлении ЕС говорится, что бывшую спортсменку включили в список за участие в мероприятиях Общероссийского народного фронта и поддержку военной операции на Украине, в том числе визиты в новые регионы и участие в качестве депутата Мосгордумы в расширении мер социальной поддержки военных.

«Друзья, думаю, это повод меня поздравить. Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране», — сказала 49-летняя Киселева.

Она выразила надежду, что к составителям санкционных списков «вернется здравый смысл».

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через его территории, а европейским гражданам и компаниям запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список.

Российские власти считают ограничения западных стран нелегитимными.

Киселева победила на Олимпиаде в Сиднее в дуэте и группе, а также на Играх-2004 в группе. На ее счету также три золота чемпионата мира.