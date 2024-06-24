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Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором

Тарасова отметила, что на спортивном ТВ больше нет таких профессионалов, как Анна Дмитриева
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Global Look Press)

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором. Об этом заслуженный тренер СССР рассказала ТАСС.

Дмитриева умерла 24 июня на 84-м году жизни.

«Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния, — отметила заслуженный тренер СССР. — Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих».

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Фото:Виталий Савельев / РИА Новости

Дмитриева стояла у истоков современного российского спортивного телевидения. Она пришла на НТВ в 1993 году. С ноября 1996 по ноябрь 2004 года она являлась заместителем руководителя и художественным руководителем «НТВ-Плюс Спорт». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

Дмитриева также работала на «Матч ТВ» и Eurosport. Под ее руководством выросло немало легендарных спортивных телекомментаторов, среди которых Василий Уткин и Юрий Розанов.

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Руслан Алиев
Анна Дмитриева Татьяна Тарасова теннис Матч ТВ «Матч ТВ»
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