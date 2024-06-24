Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Анну Дмитриеву своим любимым телекомментатором. Об этом заслуженный тренер СССР рассказала ТАСС.
Дмитриева умерла 24 июня на 84-м году жизни.
«Она была моим любимым комментатором, великим профессионалом своего дела, образованным, интеллектуальным человеком, знающим свою профессию, редкого ума и обаяния, — отметила заслуженный тренер СССР. — Я очень ее любила. Таких, как она, теперь нет. Образованных, знающих, понимающих».
Дмитриева стояла у истоков современного российского спортивного телевидения. Она пришла на НТВ в 1993 году. С ноября 1996 по ноябрь 2004 года она являлась заместителем руководителя и художественным руководителем «НТВ-Плюс Спорт». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».
Дмитриева также работала на «Матч ТВ» и Eurosport. Под ее руководством выросло немало легендарных спортивных телекомментаторов, среди которых Василий Уткин и Юрий Розанов.
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