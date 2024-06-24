Российский вратарь Бобровский сыграет в решающем матче Кубка Стэнли

Бобровский пропустил тренировку «Флориды» в воскресенье. Команда после трех поражений подряд от «Эдмонтона» решила перед последним матчем изменить российскому вратарю график занятий для возвращения в прежний ритм

Сергей Бобровский (Фото: Sergei Belski / USA Today Sports / Reuters)

Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, пропустивший тренировку в воскресенье, сыграет в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на сайте лиги.

«Флорида» выиграла первые три матча серии (до четырех побед) у канадской команды, но потом потерпела три поражения подряд — такое в финале НХЛ произошло впервые за 79 лет. Бобровский в трех последних играх пропустил 12 шайб после 58 бросков, а в четвертом матче был заменен во втором периоде.

Тренер «пантер» Пол Морис объяснил, что Бобровский не тренировался в день перед играми в течение первых трех раундов плей-офф, когда матчи в основном шли через день. Но в финале, когда между некоторыми играми было по два дня перерыва, россиянин участвовал в тренировках, а теперь в команде решили вернуть Бобровского в прежний ритм.

Седьмой матч серии пройдет 25 июня (3:00 мск) на льду «Флориды» в Санрайзе.

«Флорида» ни разу не побеждала в Кубке Стэнли, «Эдмонтон» в последний раз брал трофей в 1990-м.