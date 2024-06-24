Российский вратарь Бобровский сыграет в решающем матче Кубка Стэнли
Российский голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, пропустивший тренировку в воскресенье, сыграет в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз», сообщается на сайте лиги.
«Флорида» выиграла первые три матча серии (до четырех побед) у канадской команды, но потом потерпела три поражения подряд — такое в финале НХЛ произошло впервые за 79 лет. Бобровский в трех последних играх пропустил 12 шайб после 58 бросков, а в четвертом матче был заменен во втором периоде.
Тренер «пантер» Пол Морис объяснил, что Бобровский не тренировался в день перед играми в течение первых трех раундов плей-офф, когда матчи в основном шли через день. Но в финале, когда между некоторыми играми было по два дня перерыва, россиянин участвовал в тренировках, а теперь в команде решили вернуть Бобровского в прежний ритм.
Седьмой матч серии пройдет 25 июня (3:00 мск) на льду «Флориды» в Санрайзе.
«Флорида» ни разу не побеждала в Кубке Стэнли, «Эдмонтон» в последний раз брал трофей в 1990-м.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов