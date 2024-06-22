Впервые за 79 лет в финале НХЛ клуб отыгрался с 0–3
«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ.
У хозяев шайбы забросили Уоррен Фёгеле (8-я минута), Адам Хенрик (21), Зак Хайман (39), Райан Маклауд (57 — пустые ворота) и Дарнелл Нёрс (57 — пустые ворота), в составе гостей отличился Александр Барков (42).
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, нападающий клуба Владимир Тарасенко не набрал очков. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 19.
Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Решающая игра пройдет в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 25 июня.
В третий раз в истории НХЛ команда сравнивает счет в финальной серии после трех поражений на старте. Серия до четырех побед была введена с 1939 года. В 1942 году «Торонто Мэйпл Лифз» выиграл финал против «Детройт Ред Уингз», начав серию с 0–3, в 1945-м «Детройт» сравнял счет в серии с «Торонто» после 0–3, но уступил в седьмом матче.
«Эдмонтон» во второй раз в ХХI веке довел финальную серию до седьмого матча. В 2006 году канадский клуб отыгрался с 1–3 в серии с «Каролина Харрикейнз», но уступил в седьмом матче, который прошел в гостях.
В составе «Эдмонтона» выступает канадский форвард Кори Перри, который с 2020 года четырежды с разными клубами доходил до финала. Во всех предыдущих финалах его команды проигрывали. Всего он пять раз доходил до финала и всегда с разными командами — это рекорд НХЛ. В 2007 году он стал чемпионом в составе «Анахайма».
«Эдмонтон» может стать первым канадским клубом с 1993 года, завоевавшим Кубок Стэнли. В 1993 году это удалось «Монреаль Канадиенс».
Чемпионом НХЛ с 2016 года неизменно становится клуб с российскими игроками. Россияне присутствуют только в составе «Флориды».
Как проходили седьмые матчи финала Кубка Стэнли в ХХI веке
2001 год. «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джесри Дэвилз» — 3:1
Россияне: Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов («Нью-Джерси»)
2003 год. «Нью-Джерси Дэвилз» — «Анахайм Майти Дакс» — 3:0
Россияне: Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси») — Виталий Вишневский, Станислав Чистов, Алексей Смирнов («Анахайм»)
2004 год. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз» — 2:1
Россияне: Николай Хабибулин, Дмитрий Афанасенков («Тампа-Бэй») — Олег Сапрыкин («Калгари»)
2006 год. «Каролина Харрикейнз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:1
Россияне: Антон Бабчук, Олег Твердовский (Каролина) — Сергей Самсонов («Эдмонтон»)
2009 год. «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз» 1:2
Россияне: Павел Дацюк («Детройт») — Евгений Малкин, Сергей Гончар («Питтсбург»)
2011 год. «Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 0:4
Россияне: нет
2019 год. «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4
Россияне: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев («Сент Луис»)
Упал — поднялся.
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