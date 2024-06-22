Впервые за 79 лет в финале НХЛ клуб отыгрался с 0–3

Счет в серии до четырех побед между «Флоридой» и «Эдмонтоном» стал 3–3. Решающая игра пройдет в Санрайсе (штат Флорида) в ночь на 25 июня.

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид поздравляет вратаря команды Стюарта Скиннера с победой (Фото: Reuters)

«Эдмонтон Ойлерз» дома обыграл «Флориду Пантерз» со счетом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

У хозяев шайбы забросили Уоррен Фёгеле (8-я минута), Адам Хенрик (21), Зак Хайман (39), Райан Маклауд (57 — пустые ворота) и Дарнелл Нёрс (57 — пустые ворота), в составе гостей отличился Александр Барков (42).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, нападающий клуба Владимир Тарасенко не набрал очков. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 19.

Счет в серии до четырех побед стал 3–3. Решающая игра пройдет в Санрайзе (штат Флорида) в ночь на 25 июня.

В третий раз в истории НХЛ команда сравнивает счет в финальной серии после трех поражений на старте. Серия до четырех побед была введена с 1939 года. В 1942 году «Торонто Мэйпл Лифз» выиграл финал против «Детройт Ред Уингз», начав серию с 0–3, в 1945-м «Детройт» сравнял счет в серии с «Торонто» после 0–3, но уступил в седьмом матче.

«Эдмонтон» во второй раз в ХХI веке довел финальную серию до седьмого матча. В 2006 году канадский клуб отыгрался с 1–3 в серии с «Каролина Харрикейнз», но уступил в седьмом матче, который прошел в гостях.

В составе «Эдмонтона» выступает канадский форвард Кори Перри, который с 2020 года четырежды с разными клубами доходил до финала. Во всех предыдущих финалах его команды проигрывали. Всего он пять раз доходил до финала и всегда с разными командами — это рекорд НХЛ. В 2007 году он стал чемпионом в составе «Анахайма».

«Эдмонтон» может стать первым канадским клубом с 1993 года, завоевавшим Кубок Стэнли. В 1993 году это удалось «Монреаль Канадиенс».

Чемпионом НХЛ с 2016 года неизменно становится клуб с российскими игроками. Россияне присутствуют только в составе «Флориды».