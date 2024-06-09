«Величайший вратарь». Бобровский стал героем матча финала плей-офф НХЛ
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал главным героем первого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» (3:0), оформив шатаут, отразив все 32 броска по своим воротам.
Для Бобровского победа стала 42-й в плей-офф НХЛ, что считается вторым результатом среди россиян; больше только у Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (66 побед).
Также российский вратарь в 35 лет и 262 дня стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, сумевшим начать финальную серию Кубка Стэнли с игры на ноль.
Бобровский после матча заявил, что рад шансу играть в финальной серии Кубка Стэнли. «Интересно играть против этих ребят, этих элитных ребят, и здесь приятная атмосфера. Я просто рад этой возможности и наслаждаюсь каждой секундой. Мы собираемся перезагрузиться, перефокусироваться и подготовиться к следующей битве», — сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
«Флорида» в третий раз в своей истории дошла до полуфинала плей-офф. В 1996 и 2023 годах команда доходила до финала Кубка Стэнли, но дважды уступила — «Колорадо Эвеланш» (0–4) и «Вегас Голден Найтс» (1–4). «Эдмонтон» — пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
Мнение экспертов
Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, экс-нападающий «Спартака»
«Бобровский — величайший вратарь. Это было понятно, он не первый сезон такой проводит. Сейчас они попали в финал второй год подряд. Он великий вратарь современности, даже не о чем говорить. Просто Мастер с большой буквы. Его можно назвать одним из лучших в мире на данный момент. Он однозначно заслужил приз лучшему вратарю сезона «Везину Трофи», — заявил Кожевников «РБК Спорт».
Алексей Терещенко, экс-игрок московского «Динамо», трехкратный чемпион мира по хоккею
«Он здорово сыграл в первом финальном матче и помог «Флориде» выиграть. Он не один раз чистил за нападающими и защитниками, когда были выходы. Сергей сейчас лучший. Надеемся, что он также продолжит помогать «Флориде» побеждать. Осталось три шажочка до главной победы. Он уже давно доказал, что входит в список лучших вратарей мира. Он много работает над собой. Безусловно, он заслужил «Везину Трофи», — сказал Терещенко «РБК Спорт».
Сэм Беннетт, нападающий «Флориды»
«Он сыграл потрясающе. Мы верим в него, он дает нам столько энергии. Просто изумляешься, когда смотришь на то, что он творит. Он был звездой весь сезон», — сказал Беннетт после матча.
Мэттью Ткачак, форвард «Флориды»
«Он был просто нереален. Его подготовка невероятна. В нем есть все, что вы хотите видеть в товарище по команде — и особенно во вратаре», — цитирует Ткачака ESPN.
Андрей Назаров, экс-тренер «Трактора», «Барыса», СКА
«Конечно, нужно поздравить Сергея Бобровского с такой замечательной игрой в первом матче финала Кубка Стэнли. Не пропустил ни одной шайбы, совершил 32 спасения. Много раз повторял: вратарь в плей-офф, а особенно в финальной серии, решает если не все, то очень многое. Именно голкипер выходит на первый план и тащит за собой всю команду. Неудивительно, что Бобровский является высокооплачиваемым хоккеистом. <...> Хотя мы видим, что даже звездный Макдэвид закончил матч с показателем полезности «минус 2» и оказался бессилен против гениальной игры нашего соотечественника», — заявил Назаров «Чемпионату».
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