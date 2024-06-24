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Тарпищев фразой «ушла легенда» отреагировал на смерть Анны Дмитриевой

Тарпищев фразой «ушла легенда» отреагировал на смерть Анны Дмитриевой
Тарпищев отметил, что Анна Дмитриева много сделала как спортсменка и как общественный деятель
Шамиль Тарпищев
Шамиль Тарпищев (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС)

Анна Дмитриева сделала многое для развития тенниса в России. Об этом президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил ТАСС.

Легендарный спортивный телекомментатор умерла 24 июня в возрасте 83 лет.

«Ушла легенда. Анна Владимировна много сделала как спортсменка и как общественный деятель. Очень печально», — сказал Тарпищев.

Дмитриева стояла у истоков российского спортивного телевидения. Она пришла на НТВ в 1993 году, после чего телекомпания стала часто транслировать спортивные мероприятия. А вскоре появился «НТВ-Плюс», где самыми заметными были спортивные телеканалы. С ноября 1996 по ноябрь 2004 года она являлась заместителем руководителя и художественным руководителем «НТВ-Плюс Спорт». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

Легендарный российский телекомментатор Василий Уткин в 2015 году написал на Sports.ru про Анну Дмитриеву: «Спортивные каналы в нашей стране женщиной придуманы и женщиной воплощены, и женщина ими много лет руководила».

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Анна Дмитриева теннис Андрей Молчанов «Матч ТВ»
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