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Третья ракетка России разгромно проиграла в полуфинале турнира во Франции

Россиянка Самсонова разгромно проиграла в полуфинале турнира WTA в Страсбурге
Людмила Самсонова, 19-й номер мирового рейтинга, уступила в 1/2 финала в Страсбурге американке Мэдисон Киз
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в финал турнира WTA в Страсбурге.

В полуфинале 25-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, уступила американке Мэдисон Киз, 16-й ракетке мира, со счетом 1:6, 3:6.

В финале Киз сыграет против украинки Ангелины Калининой или соотечественницы Даниэль Коллинз.

Россиянка выиграла только один гейм в полуфинале турнира WTA в Марокко
Спорт
Камилла Рахимова

Самсонова располагается на 19-м месте в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету четыре титула WTA.

Турнир в Страсбурге завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет €802 тыс.

Ранее 24 мая россиянка Камилла Рахимова проиграла полуфинальный матч на турнире WTA в Рабате Маяр Шериф из Египта со счетом 0:6, 1:6.

Дальше в расписании «Ролан Гаррос», второй в сезоне турнир «Большого шлема». Самсоновой в первом круге досталась полька Магда Линетт (50-й номер рейтинга WTA), Рахимовой — соотечественница Анастасия Потапова.

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теннис Людмила Самсонова
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