Россиянка Рахимова проиграла полуфинал турнира WTA в Рабате со счетом 0:6, 1:6

Россиянка выиграла только один гейм в полуфинале турнира WTA в Марокко

Камилла Рахимова в 1/2 финала на турнире в Рабате уступила Маяр Шериф из Египта со счетом 0:6, 1:6

Камилла Рахимова (Фото: Morgan Hancock / Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смог выйти в финал турнира WTA в Рабате (Марокко).

В полуфинальном матче 22-летняя Рахимова, которая попала в основную сетку как «лаки-лузер», уступила египтянке Маяр Шериф, 66-й ракетке мира, со счетом 0:6, 1:6.

В финале Шериф сыграет против американки Пейтон Стернс (81-й номер рейтинга WTA).

Рахимова занимает 105-е место в мировом рейтинге. Она четвертый раз в своей карьере играла в полуфинале на турнирах WTA, но ни разу не проходила дальше.

Турнир в Рабате завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.