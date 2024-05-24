Россиянка выиграла только один гейм в полуфинале турнира WTA в Марокко
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смог выйти в финал турнира WTA в Рабате (Марокко).
В полуфинальном матче 22-летняя Рахимова, которая попала в основную сетку как «лаки-лузер», уступила египтянке Маяр Шериф, 66-й ракетке мира, со счетом 0:6, 1:6.
В финале Шериф сыграет против американки Пейтон Стернс (81-й номер рейтинга WTA).
Рахимова занимает 105-е место в мировом рейтинге. Она четвертый раз в своей карьере играла в полуфинале на турнирах WTA, но ни разу не проходила дальше.
Турнир в Рабате завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования