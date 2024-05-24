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Россиянка выиграла только один гейм в полуфинале турнира WTA в Марокко

Россиянка Рахимова проиграла полуфинал турнира WTA в Рабате со счетом 0:6, 1:6
Камилла Рахимова в 1/2 финала на турнире в Рабате уступила Маяр Шериф из Египта со счетом 0:6, 1:6
Камилла Рахимова
Камилла Рахимова (Фото: Morgan Hancock / Getty Images)

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смог выйти в финал турнира WTA в Рабате (Марокко).

В полуфинальном матче 22-летняя Рахимова, которая попала в основную сетку как «лаки-лузер», уступила египтянке Маяр Шериф, 66-й ракетке мира, со счетом 0:6, 1:6.

В финале Шериф сыграет против американки Пейтон Стернс (81-й номер рейтинга WTA).

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Рахимова занимает 105-е место в мировом рейтинге. Она четвертый раз в своей карьере играла в полуфинале на турнирах WTA, но ни разу не проходила дальше.

Турнир в Рабате завершится 25 мая. Призовой фонд соревнований составляет $267 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Камилла Рахимова
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