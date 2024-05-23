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Стали известны соперники россиян в первом раунде «Ролан Гаррос»

Стали известны соперники россиян в первом раунде «Ролан Гаррос»
Карен Хачанов встретится с представителем Индии Сумитом Нагалом, а Эрика Андреева — с белорусской Ариной Соболенко
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Состоялась жеребьевка основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с призовым фондом €53,4 млн.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с немцем Домиником Кепфером (67-я ракетка мира), Андрей Рублев — с японцем Таро Дэниелом (81).

Соперники россиян в мужском одиночном разряде:

  • Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия)
  • Андрей Рублев (Россия) — Таро Дэниел (Япония)
  • Карен Хачанов (Россия) — Сумит Нагал (Индия)
  • Роман Сафиуллин (Россия) — Душан Лайович (Сербия)
  • Павел Котов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания)
  • Аслан Карацев (Россия) — Александр Шевченко (Казахстан).

Соперники россиянок в женском одиночном разряде:

  • Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)
  • Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)
  • Анастасия Потапова — Камилла Рахимова
  • Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)
  • Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)
  • Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер
  • Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)
  • Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)
  • Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)
  • Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)
  • Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)
  • Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)
  • Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)

Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая и продлится до 8 июня. В 2023 году «Ролан Гаррос» выиграли серб Новак Джокович и полька Ига Свёнтек.

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Теги
теннис Ролан Гаррос Даниил Медведев
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