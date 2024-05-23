Стали известны соперники россиян в первом раунде «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов встретится с представителем Индии Сумитом Нагалом, а Эрика Андреева — с белорусской Ариной Соболенко

Даниил Медведев (Фото: Global Look Press)

Состоялась жеребьевка основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с призовым фондом €53,4 млн.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с немцем Домиником Кепфером (67-я ракетка мира), Андрей Рублев — с японцем Таро Дэниелом (81).

Соперники россиян в мужском одиночном разряде:

Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия)

Андрей Рублев (Россия) — Таро Дэниел (Япония)

Карен Хачанов (Россия) — Сумит Нагал (Индия)

Роман Сафиуллин (Россия) — Душан Лайович (Сербия)

Павел Котов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания)

Аслан Карацев (Россия) — Александр Шевченко (Казахстан).

Соперники россиянок в женском одиночном разряде:

Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)

Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)

Анастасия Потапова — Камилла Рахимова

Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)

Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)

Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер

Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)

Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)

Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)

Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)

Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)

Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)

Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)

Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая и продлится до 8 июня. В 2023 году «Ролан Гаррос» выиграли серб Новак Джокович и полька Ига Свёнтек.