Стали известны соперники россиян в первом раунде «Ролан Гаррос»
Состоялась жеребьевка основной сетки второго в сезоне турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» с призовым фондом €53,4 млн.
Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» встретится с немцем Домиником Кепфером (67-я ракетка мира), Андрей Рублев — с японцем Таро Дэниелом (81).
Соперники россиян в мужском одиночном разряде:
- Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия)
- Андрей Рублев (Россия) — Таро Дэниел (Япония)
- Карен Хачанов (Россия) — Сумит Нагал (Индия)
- Роман Сафиуллин (Россия) — Душан Лайович (Сербия)
- Павел Котов (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания)
- Аслан Карацев (Россия) — Александр Шевченко (Казахстан).
Соперники россиянок в женском одиночном разряде:
- Эрика Андреева — Арина Соболенко (Белоруссия)
- Дарья Касаткина — Магдалена Френх (Польша)
- Анастасия Потапова — Камилла Рахимова
- Екатерина Александрова — Виктория Томова (Болгария)
- Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша)
- Анастасия Павлюченкова — квалифайер/лаки-лузер
- Анна Калинская — Клара Бюрель (Франция)
- Вероника Кудерметова — Мария Боузкова (Чехия)
- Мирра Андреева — Эмина Бектас (США)
- Анна Блинкова — Сорана Кырстя (Румыния)
- Диана Шнайдер — Хлоэ Паке (Франция)
- Элина Аванесян — Чжу Линь (Китай)
- Мария Тимофеева — Ван Яфань (Китай)
Открытый чемпионат Франции стартует 26 мая и продлится до 8 июня. В 2023 году «Ролан Гаррос» выиграли серб Новак Джокович и полька Ига Свёнтек.
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