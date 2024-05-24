Акинфеев не стал завершать карьеру и продлил контракт с ЦСКА
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.
Новое соглашение с 38-летним голкипером рассчитано до лета 2026 года.
Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за клуб уже 766 матчей, из которых 363 игры провел «на ноль».
В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, семь Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — 11-кратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также он является рекордсменом по числу проведенных в чемпионате России сезонов (21).
Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.
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