В ЦСКА ответили на упрек в сокрытии травмы Акинфеева
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале назвал ошибочной информацию комментатора Дмитрия Шнякина о травме вратаря Игоря Акинфеева.
Акинфеев 15 мая не сыграл против «Зенита» в Кубке России. У армейцев в первом тайме серьезную травму головы получил Владислав Тороп, но его сменил не Акинфеев, который был в заявке на матч, а 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов. ЦСКА проиграл в серии пенальти и не вышел в суперфинал.
Шнякин в эфире «Коммент. Шоу» заявил, что видел руку Акинфеева 11 мая, когда ЦСКА играл в Санкт-Петербурге с «Зенитом», и что у голкипера «просто травма».
«Дима, на руке Игоря, которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолете команды по пути домой, искривленный указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017-м. «Выглядит не очень, но работает исправно», — написал Брейдо.
Брейдо также опубликовал фотографию Акинфеева, который показывает обе руки без признаков травмы.
На счету 38-летнего Акинфеева только один матч в Кубке России в этом сезоне. В РПЛ он провел 23 матча.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ
Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?