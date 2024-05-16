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В ЦСКА ответили на упрек в сокрытии травмы Акинфеева

В ЦСКА назвали ошибочными слова Шнякина о сокрытии травмы Акинфеева
Дмитрий Шнякин ранее заявил, что Игорь Акинфеев не сыграл против «Зенита» из-за травмы руки, но клуб зачем-то это скрывает. В пресс-службе ЦСКА опубликовали фотографию вратаря и заявили, что комментатор ошибся
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм-канал Кирилла Брейдо)

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в телеграм-канале назвал ошибочной информацию комментатора Дмитрия Шнякина о травме вратаря Игоря Акинфеева.

Акинфеев 15 мая не сыграл против «Зенита» в Кубке России. У армейцев в первом тайме серьезную травму головы получил Владислав Тороп, но его сменил не Акинфеев, который был в заявке на матч, а 19-летний дебютант Владимир Шайхутдинов. ЦСКА проиграл в серии пенальти и не вышел в суперфинал.

Шнякин в эфире «Коммент. Шоу» заявил, что видел руку Акинфеева 11 мая, когда ЦСКА играл в Санкт-Петербурге с «Зенитом», и что у голкипера «просто травма».

«Дима, на руке Игоря, которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолете команды по пути домой, искривленный указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017-м. «Выглядит не очень, но работает исправно», — написал Брейдо.

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Спорт
Фото:Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Брейдо также опубликовал фотографию Акинфеева, который показывает обе руки без признаков травмы.

На счету 38-летнего Акинфеева только один матч в Кубке России в этом сезоне. В РПЛ он провел 23 матча.

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Футбол ФК ЦСКА Игорь Акинфеев

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