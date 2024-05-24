Toyota решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor собирается прекратить спонсорские отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после предстоящей Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает Kyodo.
Крупнейший в мире автопроизводитель не будет продлевать контракт, подписанный в 2015 году, но планирует продолжать поддерживать спортсменов и продвигать спорт по-своему, отмечает агентство.
Кроме того, Kyodo узнало, что Toyota надеется сохранить контракт с Международным паралимпийским комитетом, но в МОК заявили, что это невозможно.
Toyota в 2015 году была первым автопроизводителем, подписавшим спонсорский контракт высшего уровня с МОК. Сумма соглашения не разглашалась, но общие расходы Toyota превысили 100 млрд иен ($637 млн), сообщает Kyodo.
В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 15 корпораций, включая Coca-Cola, Procter & Gamble, Panasonic и Bridgestone.
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