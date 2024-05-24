 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Toyota решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр

Kyodo: Toyota решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Агентство Kyodo узнало, что японская автомобилестроительная корпорация не будет продлевать спонсорский контракт с МОК после Олимпийских игр в Париже
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor собирается прекратить спонсорские отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) после предстоящей Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает Kyodo.

Крупнейший в мире автопроизводитель не будет продлевать контракт, подписанный в 2015 году, но планирует продолжать поддерживать спортсменов и продвигать спорт по-своему, отмечает агентство.

Кроме того, Kyodo узнало, что Toyota надеется сохранить контракт с Международным паралимпийским комитетом, но в МОК заявили, что это невозможно.

Глава МОК заявил о полном доверии к WADA в деле с китайскими пловцами
Спорт
Томас Бах

Toyota в 2015 году была первым автопроизводителем, подписавшим спонсорский контракт высшего уровня с МОК. Сумма соглашения не разглашалась, но общие расходы Toyota превысили 100 млрд иен ($637 млн), сообщает Kyodo.

В число ведущих спонсоров Олимпиад сейчас входят 15 корпораций, включая Coca-Cola, Procter & Gamble, Panasonic и Bridgestone.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Toyota спонсор
Материалы по теме
В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов
Спорт
МОК не будет вручать россиянам перешедшие им медали Олимпиады
Спорт
Глава МОК заявил о готовности искупаться в Сене перед Олимпиадой
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS Политика, 15:34
Кадры встречи Путина в Белоруссии Политика, 15:32
Акинфеев не стал завершать карьеру и продлил контракт с ЦСКА Спорт, 15:24
Боррель попросил Россию объяснить исчезновение буев Политика, 15:24
Без гонки зарплат: какими способами работодатели привлекают сотрудников Дискуссионный клуб, 15:19
Что и когда есть, чтобы не терять мышцы с возрастом — Harvard Health Pro, 15:18
Суд закрыл рассмотрение апелляции на арест генерала Попова Политика, 15:15
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Выигравший два Кубка Гагарина в составе ЦСКА нападающий перешел в СКА Спорт, 15:15
ЦБ сообщил о миллионе заявок российских инвесторов на обмен активами Инвестиции, 15:11
IT-компания «Светофор» сообщила итоги размещения «префов» на бирже СПВБ Инвестиции, 15:07
В Грузии сочли комичным решение США о санкциях из-за закона об иноагентах Политика, 15:03
При каких условиях low-code поможет компании экономить на разработке Pro, 14:59
Совет директоров «Южуралзолота» отказался от дивидендов за 2023 год Инвестиции, 14:53
Генерала Попова доставили в суд для рассмотрения апелляции на арест Политика, 14:49