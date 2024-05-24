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Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты», сообщил, что футболист не планирует привозить трофей на родину
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболист сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы на родину. Об этом ТАСС рассказал агент полузащитника Вадим Шпинев.

«Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — ответил Шпинев на вопрос, привезет ли Миранчук трофей в Россию.

«Аталанта» 22 мая обыграла «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине. Миранчук остался в запасе. «Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно», — отметил Шпинев.

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Трофей Лиги Европы

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами в 40 матчах во всех турнирах.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы россиянин сделал четыре голевые передачи в десяти встречах.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Европы Аталанта Алексей Миранчук
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