Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию
Футболист сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы на родину. Об этом ТАСС рассказал агент полузащитника Вадим Шпинев.
«Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — ответил Шпинев на вопрос, привезет ли Миранчук трофей в Россию.
«Аталанта» 22 мая обыграла «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине. Миранчук остался в запасе. «Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно», — отметил Шпинев.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами в 40 матчах во всех турнирах.
В прошедшем розыгрыше Лиги Европы россиянин сделал четыре голевые передачи в десяти встречах.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования