Алексей Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

Миранчук не привезет кубок Лиги Европы в Россию

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты», сообщил, что футболист не планирует привозить трофей на родину

Алексей Миранчук (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболист сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук не планирует привозить кубок Лиги Европы на родину. Об этом ТАСС рассказал агент полузащитника Вадим Шпинев.

«Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», — ответил Шпинев на вопрос, привезет ли Миранчук трофей в Россию.

«Аталанта» 22 мая обыграла «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине. Миранчук остался в запасе. «Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно», — отметил Шпинев.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне отметился четырьмя забитыми мячами и 12 результативными передачами в 40 матчах во всех турнирах.

В прошедшем розыгрыше Лиги Европы россиянин сделал четыре голевые передачи в десяти встречах.