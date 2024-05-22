«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер»

Итальянский клуб нанес «Байеру» первое поражение в сезоне. У подопечных Хаби Алонсо прервалась рекордная для топ-5 лиг европейского футбола беспроигрышная серия из 51 матча

Трофей Лиги Европы (Фото: Joern Pollex / Bongarts / Getty Images)

Футболисты итальянской «Аталанты» обыграли немецкий «Байер» со счетом 3:0 в финальном матче Лиги Европы, который прошел в Дублине.

Голы забил Адемола Лукман (12-я, 26-я и 75-я минуты).

Лукман вторым в истории финалов Лиги Европы/ Кубка УЕФА отметился хет-триком. Первым хет-трик на счету Юппа Хайнкеса в 1975 году за менхенгладбахскую «Боруссию». Ранее ни разу африканский игрок не забивал больше одного гола в финале еврокбуков.

В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который остался в запасе. Миранчук стал первым россиянином, выигравшим турнир после переименования в Лигу Европы.

«Аталанта» впервые играла в финале Лиги Европы, «Байер» выигрывал трофей в сезоне 1987/88. «Аталанта» стала первой итальянской командой, выигравшей Лигу Европы/Кубок УЕФА, с 1999 года, когда трофей завоевала «Парма».

В нынешнем сезоне «Байер» впервые пропустил три мяча и не забил ни одного за матч. Леверкузенский клуб подошел к финалу Лиги Европы с серией из 51 матча без поражений во всех турнирах— это рекорд для топ-5 лиг европейского футбола. Последний раз подопечные Хаби Алонсо проигрывали еще в прошлом сезона — в заключительной игре национального чемпионата «Бохуму» (0:3). Нынешний чемпионат Германии «Байер» прошел без поражений, такое произошло впервые в истории Бундеслиги. 25 мая команду еще ждет финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна».

Согласно регламенту, победитель финала Лиги Европы получает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но обе команды ее себе уже обеспечили, «Аталанта» за две игры до окончания чемпионата Италии не опустится ниже пятого места.

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская «Севилья». В 2005 и 2008 годах в турнире побеждали московский ЦСКА и петербургский «Зенит» соответственно.

Российские клубы отстранены от еврокубков из-за специальной военной операции на Украине.