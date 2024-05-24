Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024
Нападающий Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.
«Я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», — сказал 37-летний Жиру.
Нападающий является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче.
Со сборной Франции Жиру победил на чемпионате мира 2018 года, взял серебро ЧМ-2022 и Евро-2016.
Ранее Жиру сообщил, что покинет «Милан» после окончания контракта и отправится в MLS. В нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей и забил 16 голов.
Жиру продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».
На протяжении карьеры форвард играл за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Челси» (выиграл с ним Лигу Европы и Лигу чемпионов) и «Арсенал», а с 2021 года выступал за «Милан».
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