Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024

Жиру объявил о завершении карьеры в сборной Франции после Евро-2024

37-летний нападающий, который перейдет из «Милана» в «Лос-Анджелес», является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Нападающий Оливье Жиру завершит карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом сообщает L'Equipe.

«Я буду скучать по выступлениям за сборную, но мое время заканчивается. Надо уступить место молодым», — сказал 37-летний Жиру.

Нападающий является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче.

Со сборной Франции Жиру победил на чемпионате мира 2018 года, взял серебро ЧМ-2022 и Евро-2016.

Ранее Жиру сообщил, что покинет «Милан» после окончания контракта и отправится в MLS. В нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей и забил 16 голов.

Жиру продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

На протяжении карьеры форвард играл за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Челси» (выиграл с ним Лигу Европы и Лигу чемпионов) и «Арсенал», а с 2021 года выступал за «Милан».