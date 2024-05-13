Лучший бомбардир сборной Франции перейдет в клуб MLS
Чемпион мира в составе сборной Франции Оливье Жиру заявил, что покинет «Милан» по окончании сезона и продолжит карьеру в североамериканской MLS. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).
В марте The Athletic писал, что 37-летний Жиру перейдет в «Лос-Анджелес».
Нападающий является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче.
На протяжении карьеры Жиру играл за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Челси» (выиграл с ним Лигу Европы и Лигу чемпионов) и «Арсенал», а с 2021 года выступал за «Милан».
Со сборной Франции Жиру победил на чемпионате мира 2018 года, взял серебро ЧМ-2022 и Евро-2016
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