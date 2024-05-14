Клуб MLS подписал контракт с лучшим бомбардиром сборной Франции

Клуб MLS «Лос‑Анджелес» объявил о подписании контракта с Оливье Жиру

Соглашение Оливье Жиру с «Лос-Анджелесом» рассчитано на сезон-2025 с возможностью продления еще на год

Оливье Жиру (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Форвард сборной Франции Оливье Жиру подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщается на сайте клуба североамериканской MLS.

Соглашение 37-летнего футболиста действует до конца 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Накануне Жиру сообщил, что покинет «Милан» после окончания контракта и отправится в MLS. В нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей и забил 16 голов.

Нападающий является лучшим бомбардиром сборной в ее истории с 57 голами в 131 матче.

На протяжении карьеры Жиру играл за французские «Гренобль», «Тур», «Монпелье», английские «Челси» (выиграл с ним Лигу Европы и Лигу чемпионов) и «Арсенал», а с 2021 года выступал за «Милан».

Со сборной Франции Жиру победил на чемпионате мира 2018 года, взял серебро ЧМ-2022 и Евро-2016.