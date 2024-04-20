Зеленов: в переговоры с Юраном о трудоустройстве «Спартак» не вступал

В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Юрану

Руководитель пресс‑службы «Спартака» заявил, что московский клуб не вступал в переговоры о трудоустройстве тренера, который сейчас возглавляет «Пари НН»

Сергей Юран (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе «красно-белых» к главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрану.

«Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал», — сказал Зеленов «Матч ТВ».

Ранее 20 апреля генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в московском клубе.

Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. После 23 матчей в нынешнем сезона РПЛ команда занимает десятое место.

«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.

Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.

Главным тренером 54-летний Юран также работал в «Динамо» (Ставрополь), латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», «Локомотиве» (Астана), азербайджанском «Симурге», «Сибире», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».