В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Юрану
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию об интересе «красно-белых» к главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрану.
«Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал», — сказал Зеленов «Матч ТВ».
Ранее 20 апреля генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что с Юраном связывались по поводу возможной работы в московском клубе.
Юран возглавляет нижегородский клуб с апреля 2023 года. После 23 матчей в нынешнем сезона РПЛ команда занимает десятое место.
«Спартак» 14 апреля отправил в отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал помощник испанца Владимир Слишкович.
Во время карьеры футболиста Юран выступал за киевское «Динамо», луганскую «Зарю», московский «Спартак», португальские «Бенфику» и Порту», немецкие «Фортуну» и «Бохум», английский «Миллуолл» и австрийский «Штурм». В составе сборной СССР он провел 12 матчей и забил два мяча. За национальную команду России на его счету 25 встреч и пять голов.
Главным тренером 54-летний Юран также работал в «Динамо» (Ставрополь), латвийском «Диттоне», эстонском ТФМК, «Шиннике», «Химках», «Локомотиве» (Астана), азербайджанском «Симурге», «Сибире», «Балтике», армянской «Мике», «Зорком» и «СКА-Хабаровске».
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