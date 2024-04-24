Тарасова назвала личным мнением жесткую критику в адрес Талалайкиной

Заслуженный тренер СССР на прошлой неделе на вопрос о завершении карьеры Марии Талалайкиной в 21 год ответила: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?» Фигуристка позже заявила, что не хочет «в это лезть»

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила Metaratings, что не следит за критикой в свой адрес со стороны болельщиков после того, как жестко высказалась в адрес завершившей карьеру фигуристки Марии Талалайкиной.

«Я ничего не видела, что люди писали, за этим не слежу. А что болельщикам не понравилось? Какая мне разница, как люди отнеслись к моим словам?» — сказала Тарасова.

По словам тренера, она выразила свое мнение. «Вы знаете фигуристку Талалайкину? Ничего вы не знаете: ни под какую музыку она не каталась, ничего», — добавила она.

21-летняя Талалайкина 17 апреля объявила о завершении карьеры. В декабре 2023 года она заняла предпоследнее, 17-е, место на чемпионате России.

Тарасова ранее критиковала Талалайкину за лишний вес. А на вопрос о завершении карьеры фигуристки тренер ответила «Матч ТВ»: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?»

Талалайкина после этого заявила, что не хочет «в это лезть». Она отметила, что «каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом» и «делала это только для себя».

В декабре 2021 года Талалайкина получила разрешение на смену спортивного гражданства, она могла выступать за Италию с июня 2022 года. Однако уже в октябре она вернулась в Санкт-Петербург в группу Евгения Рукавицына, заявив, что ей отказали в ВНЖ из-за политической ситуации.