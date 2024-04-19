Фигуристка заявила, что не хочет отвечать на жесткую критику Тарасовой

Заслуженный тренер СССР накануне на вопрос о завершении карьеры Марии Талалайкиной в возрасте 21 года ответила: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?»

Мария Талалайкина (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российская фигуристка Мария Талалайкина, которая завершила карьеру в 21 год, заявила «Спорт-Экспрессу», что не хочет отвечать заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на жесткие слова в ее адрес.

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все. Мне многие говорили, что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие», — сказала Талалайкина.

Талалайкина 17 апреля объявила о завершении карьеры. В декабре 2023 года она заняла предпоследнее, 17-е, место на чемпионате России.

Тарасова ранее критиковала Талалайкину за лишний вес. А на вопрос о завершении карьеры фигуристки она ответила «Матч ТВ»: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?»

Талалайкина получила разрешение на смену спортивного гражданства в декабре 2021 года, она могла выступать за Италию с июня 2022 года. Однако уже в октябре она вернулась в Санкт-Петербург в группу Евгения Рукавицына, заявив, что ей отказали в ВНЖ из-за политической ситуации.