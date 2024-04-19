 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фигуристка заявила, что не хочет отвечать на жесткую критику Тарасовой

Фигуристка Талалайкина заявила, что не хочет отвечать на жесткие слова Тарасовой
Заслуженный тренер СССР накануне на вопрос о завершении карьеры Марии Талалайкиной в возрасте 21 года ответила: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?»
Мария Талалайкина
Мария Талалайкина (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российская фигуристка Мария Талалайкина, которая завершила карьеру в 21 год, заявила «Спорт-Экспрессу», что не хочет отвечать заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой на жесткие слова в ее адрес.

«Извините, я не хочу в это лезть. Я каталась, наслаждалась каждой тренировкой и стартом. И делала это только для себя, вот и все. Мне многие говорили, что не получится и что я не смогу, я просто делала и делаю то, что мне доставляет удовольствие», — сказала Талалайкина.

Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка завершила карьеру в 21 год
Спорт
Мария Талалайкина

Талалайкина 17 апреля объявила о завершении карьеры. В декабре 2023 года она заняла предпоследнее, 17-е, место на чемпионате России.

Тарасова ранее критиковала Талалайкину за лишний вес. А на вопрос о завершении карьеры фигуристки она ответила «Матч ТВ»: «Вы что, за каждым говном следите, что ли?»

Талалайкина получила разрешение на смену спортивного гражданства в декабре 2021 года, она могла выступать за Италию с июня 2022 года. Однако уже в октябре она вернулась в Санкт-Петербург в группу Евгения Рукавицына, заявив, что ей отказали в ВНЖ из-за политической ситуации.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Мария Талалайкина
Материалы по теме
Тарасова назвала чемпионку ОИ «законченной дурой» за слова о Валиевой
Спорт
Тарасова словами «сошел с ума» оценила молитву Баха за отмену Игр дружбы
Спорт
Тарасова оценила идею разрешить делать сальто в фигурном катании
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
На главу Россельхозцентра в Ростове завели уголовное дело о хищении Общество, 12:55
Юлия Ефимова заявила, что ее не пугает осуждение за нейтральный статус Спорт, 12:51
Лондонскую копию Белого дома выставили на продажу почти за £30 млн Недвижимость, 12:49
Река Ишим в Тюменской области поднялась на 60 см за четыре часа Общество, 12:45
Распродажа в акциях TSMC продолжилась вопреки прибыли лучше прогнозов Инвестиции, 12:41
В ЕС одобрили конфискацию «необъяснимого» преступного богатства Политика, 12:34
Петербургу и Новгороду синоптики пообещали «декабрьские» сугробы Общество, 12:32
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Путин наградил орденом дочь Гагарина и директора музеев Кремля Общество, 12:26
Фигурантов дела об убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск Общество, 12:23
Нагельсман продлил контракт со сборной Германии по футболу Спорт, 12:23
Семак назвал главную проблему российского судейства Спорт, 12:16
Максим Никулин оценил безопасность в цирке после теракта в «Крокусе» Технологии и медиа, 12:01
Многозадачность вредит делу, но ее требуют от персонала. Что здесь не так Pro, 12:00
Путин присвоил спикеру парламента Чечни Даудову звание генерал-майора Политика, 11:58