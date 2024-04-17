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Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка завершила карьеру в 21 год

Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Талалайкина завершила карьеру в 21 год
Осенью 2022 года Мария Талалайкина вернулась в Россию после неудачной попытки сменить спортивное гражданство. На последнем чемпионате России она стала предпоследней и после этого больше не тренировалась
Мария Талалайкина
Мария Талалайкина (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Фигуристка Мария Талалайкина, которой в 2022 году пришлось вернуться в Россию из-за отказа в итальянском виде на жительство, решила завершить карьеру в 21 год. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Талалайкина в декабре заняла предпоследнее, 17-е, место на чемпионате России (после дисквалификации Камилы Валиевой стала 16-й).

«Я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались. <...> И все, больше на тренировки я не выходила», — рассказала Талалайкина.

Фигуристка отметила, что на это решение повлияло «слишком много факторов».

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Талалайкина получила разрешение на смену спортивного гражданства в декабре 2021-го, она могла выступать за Италию с июня 2022-го. Однако уже в октябре она вернулась в Санкт-Петербург в группу Евгения Рукавицына, заявив, что ей отказали в ВНЖ из-за политической ситуации.

Во время короткой программы Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске Татьяна Тарасова заявила в эфире «Первого канала», что фигуристкам «надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику». Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала недопустимыми слова Тарасовой.

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Анна Сатдинова
фигурное катание
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