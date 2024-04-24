Габулов назвал тренера Федотова главной проблемой ЦСКА
Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов считает, что в не слишком удачном выступлении армейцев в нынешнем сезоне виноват главный тренер Владимир Федотов. Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».
«Я считаю, что в тренере», — ответил Габулов на вопрос, в чем главная проблема ЦСКА.
По словам Габулова, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. «Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений», — добавил бывший голкипер ЦСКА.
ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Армейцы выиграли лишь половину игр, в которых вели в этом сезоне (9/18), потеряв 21 очко в таких матчах.
Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Ранее он тренировал «Сочи», «Урал», «Оренбург» и «Металлург-Кузбасс».
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