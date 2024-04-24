 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Габулов назвал тренера Федотова главной проблемой ЦСКА

Габулов: тренер Владимир Федотов — главная проблема ЦСКА
Бывший голкипер сборной России считает, что по масштабу личности и по амбициозности Владимир Федотов не подходит такому клубу, как ЦСКА
Владимир Федотов
Владимир Федотов (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов считает, что в не слишком удачном выступлении армейцев в нынешнем сезоне виноват главный тренер Владимир Федотов. Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».

«Я считаю, что в тренере», — ответил Габулов на вопрос, в чем главная проблема ЦСКА.

По словам Габулова, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. «Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений», — добавил бывший голкипер ЦСКА.

ЦСКА в дерби со «Спартаком» без трех ключевых игроков. Интриги тура РПЛ
Спорт
Фото:пресс-служба ПФК «ЦСКА»

ЦСКА сейчас занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Армейцы выиграли лишь половину игр, в которых вели в этом сезоне (9/18), потеряв 21 очко в таких матчах.

Федотов возглавил ЦСКА летом 2022 года. Ранее он тренировал «Сочи», «Урал», «Оренбург» и «Металлург-Кузбасс».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Владимир Федотов Владимир Габулов
Материалы по теме
Основного защитника ЦСКА дисквалифицировали на два матча РПЛ
Спорт
ЦСКА в ролике к дерби со «Спартаком» высмеял отсутствие Промеса и Джикии
Спорт
Пелагея споет песню «Конь» перед матчем ЦСКА — «Спартак»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 17:11
В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера» Политика, 19:48
Лукашенко избрали главой Всебелорусского народного собрания Политика, 19:45
Сложность майнинга биткоина обновила рекорд после халвинга Крипто, 19:34
На востоке Москвы загорелось двухэтажное здание Общество, 19:29
В Новороссийске парад Победы пройдет без зрителей Общество, 19:28
Не игравший четыре месяца Карацев уступил в первом матче после травмы Спорт, 19:27
Ferrari изменила название команды в «Формуле-1» из-за спонсора Спорт, 19:21
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Суд в Коми заочно арестовал Каспарова и Гудкова Политика, 19:14
Аналитики назвали стоимость владения китайским аналогом Volkswagen Tiguan Авто, 19:08
В Свердловской области восьмиклассник умер во время урока физкультуры Общество, 19:01
С 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде состоится фестиваль ЦИПР Tech Week Пресс-центр, 18:58
Дуров предупредил о «неизбежных изменениях» в Telegram для украинцев Технологии и медиа, 18:48
Минфин предложил ограничить строительство в местах подтоплений Недвижимость, 18:44
Эрдоган словами «с этим покончено» охарактеризовал торговлю с Израилем Политика, 18:38