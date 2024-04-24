ЦСКА сыграет в дерби со «Спартаком» без трех ключевых игроков

ЦСКА в дерби со «Спартаком» без трех ключевых игроков. Интриги тура РПЛ

Справится ли ЦСКА в дерби со «Спартаком» без трех ключевых игроков команды, сможет ли «Краснодар» сократить отставание от лидирующего «Зенита». Главное о 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Матчи 21-го тура должны были совпасть по срокам с выборами президента России — с 15 по 17 марта. Встречи перенесли на 23–25 апреля.

«Оренбург» — «Динамо»

Дата и время: 24 апреля, 16:00

Место: «Газовик»

Московское «Динамо» в прошлом туре разгромило «Пари НН» в гостевом матче и прервало серию из трех поражений в турнире. Это победа стала для «бело-голубых» самой крупной в официальных матчах с 4 октября, когда они обыграли «Спартак» 3:0 в Кубке, а в РПЛ — с 20 мая, когда со счетом 3:0 разгромили «Торпедо».

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин в прошлом матче отметился голевой передачей и забитым мячом. Нападающий вышел на первое место в этом сезоне по результативным действиям (11+8), разделяя лидерство с форвардом «Зенита» Матео Кассьерой (16+3).

«Оренбург» в прошлом туре проиграл «Зениту» с минимальным счетом 0:1. Так подопечные Давида Деограсии потерпели первое поражение в весенней части чемпионата и прервали беспроигрышную серию в РПЛ: оренбургский клуб трижды победил и трижды сыграл вничью в последних шести играх.

В матче первого круге «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» на домашнем стадионе со счетом 2:0. «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 41 очком. «Оренбург» занимает 12-е место с 26 очками.

«Пари НН» — «Локомотив»

Дата и время: 24 апреля, 18:15

Место: «Нижний Новгород»

Футболисты «Локомотива» в прошлом туре сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1). Московский клуб продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей: в последний раз подопечные Михаила Галактионова проиграли «Динамо» 3 марта (1:2), после этого они четыре раза сыграли вничью и один раз выиграли у «Ахмата» (2:0).

«Пари НН» в прошлом туре проиграло «Динамо» с разгромным счетом 1:4. Нижегородский клуб идет на четырехматчевой серии поражений в РПЛ с двумя и более пропущенными мячами — это худшая серия клуба при Сергее Юране.

В первом круге «Локомотив» на «РЖД Арене» победил команду Сергея Юрана с минимальным счетом 1:0.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. Нижегородская команда занимает десятое место с 28 очками.

«Зенит» — «Рубин»

Дата и время: 24 апреля, 20:30

Место: «Газпром-Арена»

Петербургский «Зенит» в прошлом туре победил «Оренбург» со счетом 1:0. Победа стала для петербургского клуба третьей в турнире подряд. В последних пяти играх чемпионата «Зенит» в сумме забил семь мячей. Главный тренер команды Сергей Семак заявил, что не беспокоится за невысокую результативность. «Главное — набирать очки. Мы меньше всех пропускаем, больше всех забиваем, никаких проблем», — сказал Семак.

«Рубин» идет на трехматчевой безвыигрышной серии, в последний раз казанцы выигрывали у «Ахмата» 31 марта. После этого дважды проиграли «Оренбургу» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1). В составе казанской команды эту встречу пропустит защитник Рустамжон Ашурматов, получивший красную карточку в прошлом туре в игре против «железнодорожников».

В первом круге казанский клуб потерпел от «Зенита» разгромное поражение на домашнем стадионе со счетом 0:3.

«Зенит» лидирует в чемпионате с 50-ю очками, опережая ближайшего преследователя «Краснодар» (46) на четыре очка. «Рубин» набрал 33 очка и занимает пока девятую строчку.

«Краснодар» — «Балтика»

Дата и время: 24 апреля, 20:30

Место: «Краснодар»

«Краснодар» после увольнения Владимира Ивича набрал семь очков в четырех матчах. Команда под руководством Мурада Мусаева потерпела единственное поражение в «чемпионском» матче «Зениту» (1:2). При этом, после победы в 25-м туре над «Факелом» (2:0) главный тренер команды заявил, что качество игры для него важнее, чем чемпионство. «Не думаю о чемпионской гонке. Для меня всегда главное — это качество игры «Краснодара». В матче с «Факелом» («Краснодар» победил «Факел» 19 апреля со счетом 2:0. — РБК.) оно было хорошим и совпало с результатом», — сказал Мусаев.

Калининградская «Балтика» в прошлом туре победила «Крылья Советов» (2:1) благодаря голу Дмитрия Рыбчинского на последних секундах (90+6). «Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд. Более того, в последних четырех турах у калининградцев три победы — столько же побед, что и в первых 20 играх.

В очном матче первого круга в Калининграде краснодарский клуб сыграл вничью со счетом 2:2. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками, уступая лидирующему «Зениту» (50) на четыре очка. «Балтика» располагается в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место с 23-я очками.

ЦСКА — «Спартак»

Дата и время: 25 апреля, 20:30

Место: «ВЭБ Арена»

«Спартак» после увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля ни разу не проиграл. При исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче команда один раз сыграла вничью в Кубке России с «Зенитом» (0:0) и в прошлом туре разгромила «Ростов» Валерия Карпина со счетом 5:1.

Бывший ассистент главного тренера «Севильи» Дмитрий Черышев заявил, что пока преждевременно хвалить Слишковича, поскольку после смены тренера всегда происходит «небольшой взлет».

«Всегда, когда происходит смена тренера, бывает небольшой взлет. Поэтому, говорить какие-то баснословные, красивые слова в адрес Слишковича, не могу, потому что он должен показать себя на протяжении длительного периода», — сказал Черышев «РБК Спорт».

ЦСКА в последнем туре проиграл «Ахмату» (1:2). Это поражение стало первым для команды Владимира Федотова в весенней части чемпионата: до этого армейцы три раза сыграли вничью и дважды победили.

К дерби с принципиальным соперником ЦСКА подходит с кадровыми потерями. Полузащитник Аббосбек Файзуллаев, получивший предупреждение в матче с «Ахматом», пропустит дерби со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек. Также встречу пропустят основные защитники Вилльян Роша и Игорь Дивеев, получившие за грубый фол прямые красные карточки в прошлом туре.

В первом круге команды не смогли определить победителя, встреча завершилась со счетом 2:2. В последних пяти очных встречах преимущество на стороне «Спартака», который дважды победил, два раза сыграл вничью и один раз уступил.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на четвертой строчке с 38 очками.