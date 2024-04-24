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Баскетболистка Грайнер рассказала о мыслях о суициде в российской тюрьме

Бриттни Грайнер рассказала о посещавших ее мыслях о суициде в российской тюрьме
Осужденная в России за наркотики, а потом обменянная на Виктора Бута двукратная олимпийская чемпионка рассказала о своем тюремном заключении в России
Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер рассказала в интервью ABC, что ее посещали мысли о суициде во время заключения в российской тюрьме.

Телеканал опубликовал выдержки из предстоящего интервью с 33-летней Грайнер, где она рассказывает о своих злоключениях в России.

«Да, я просто не думала, что смогу пережить то, что мне нужно было пережить», — сказала Гринер в ответ на вопрос, думала ли она о том, чтобы «покончить со всем этим».

WP сообщила о «сложных компромиссах» в США по поводу обмена Грайнер
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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Также она рассказала о тяжелых условиях в тюремной камере. «На матрасе было огромное пятно крови. У меня не было ни мыла, ни туалетной бумаги. Это был момент, когда я почувствовала себя меньше, чем человек», — сказала баскетболистка.

Полное интервью с Грайнер выйдет 1 мая.

Грайнер, которая в России выступала за УГМК, задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже картриджей к вейпам с гашишным маслом.

Против американки было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере, в июле Грайнер признала вину, но отвергла наличие умысла совершить преступление. В августе Химкинский суд приговорил баскетболистку к девяти годам колонии и крупному штрафу.

8 декабря 2022 года Грайнер обменяли в аэропорту Абу-Даби на россиянина Виктора Бута, признанного в США виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

После возвращения в США Грайнер выступает за «Финикс» в женской НБА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Бриттни Грайнер российская тюрьма
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