В ПКР назвали ожидаемое число российских участников Паралимпиады в Париже

ПКР: рассчитываем на участие 108 российских спортсменов в Паралимпиаде в Париже

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассчитывает, что российские атлеты смогут выступить в семи из 22 видов спорта на предстоящих Играх

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Паралимпийский комитет России (ПКР) рассчитывает, что в Паралимпийских играх 2024 года в Париже примут участие 108 российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил глава ПКР Павел Рожков.

«Мы рассчитываем, что из 22 видов на Играх будут представлены семь. По нашим прогнозам, в Играх будут участвовать 108 спортсменов», — сказал Рожков.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в начале марта опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия. Российские спортсмены должны будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).

В ПКР назвали условия выступления россиян на Играх дискриминационными и несправедливыми; Рожков говорил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в Паралимпиаде еще не принято. В Кремле же призвали побеждать на Паралимпиаде вопреки «плохим» ограничениям.

Паралимпиада пройдет в Париже с 28 августа по 8 сентября.