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Паралимпийский комитет заявил, что еще не согласился ехать на Игры-2024

Рожков: окончательное решение об участии России в Паралимпиаде еще не принято
В ПКР назвали дискриминационными условия участия в Играх в Париже и заявили, что еще обсудят их со сборными и федерациями
Президент ПКР Павел Рожков
Президент ПКР Павел Рожков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил ТАСС, что окончательное решение о поездке на Игры в Париж еще не принято.

В среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия, они будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).

«Окончательное решение о нашем участии в Играх еще не принято, оно будет принято нами позднее после тщательного обсуждения», — сказал Рожков.

По его словам, опубликованные IPC критерии будут изучаться совместно с федерациями и сборными.

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Спорт
Фото:Wang He / Getty Images

Ранее в ПКР назвали условия выступления россиян на Играх дискриминационными и несправедливыми. В организации сообщили, что в Париже смогут выступить порядка 125 россиян.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

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Анна Сатдинова
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