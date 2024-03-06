Рожков: окончательное решение об участии России в Паралимпиаде еще не принято

Паралимпийский комитет заявил, что еще не согласился ехать на Игры-2024

В ПКР назвали дискриминационными условия участия в Играх в Париже и заявили, что еще обсудят их со сборными и федерациями

Президент ПКР Павел Рожков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил ТАСС, что окончательное решение о поездке на Игры в Париж еще не принято.

В среду, 6 марта, Международный паралимпийский комитет (IPC) опубликовал регламент участия россиян и белорусов в Играх в нейтральном статусе, в соответствии с которым им запрещено использовать национальную символику и участвовать в церемониях открытия и закрытия, они будут выступать под белым флагом с черными буквами NPA (Neutral Paralympic Athletes).

«Окончательное решение о нашем участии в Играх еще не принято, оно будет принято нами позднее после тщательного обсуждения», — сказал Рожков.

По его словам, опубликованные IPC критерии будут изучаться совместно с федерациями и сборными.

Ранее в ПКР назвали условия выступления россиян на Играх дискриминационными и несправедливыми. В организации сообщили, что в Париже смогут выступить порядка 125 россиян.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.