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Определились все участники финальной части Евро-2024

Определились все участники финальной части Евро-2024
Последними на чемпионат Европы, который пройдет в Германии, пробились сборные Грузии, Украины и Польши
Трофей Евро-2024
Трофей Евро-2024 (Фото: Frederic Scheidemann / Getty Images)

Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши. 

Таким образом, на Евро-2024 сыграют:

группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия;

группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;

группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;

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группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

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Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

В матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии.

Сборная России из-за отстранения не принимала участие в отборочном турнире Евро-2024.

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