Определились все участники финальной части Евро-2024
Состоялись финальные матчи стыковых матчей за право сыграть в основной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. Последними участниками турнира стали сборные Грузии, Украины и Польши.
Таким образом, на Евро-2024 сыграют:
группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;
группа В: Испания, Хорватия, Италия, Албания;
группа С: Словения, Дания, Сербия, Англия;
группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция;
группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина;
группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
В матче открытия сыграют сборные Германии и Шотландии.
Сборная России из-за отстранения не принимала участие в отборочном турнире Евро-2024.
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