КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА Виллиана Рошу на два матча

Основного защитника ЦСКА дисквалифицировали на два матча РПЛ

Бразилец Виллиан Роша получил прямую красную карточку за грубый фол в матче 25-го тура против «Ахмата». КДК РФС его дополнительно наказал

Виллиан Роша (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал бразильского защитника ЦСКА Виллиана Рошу на два матча по итогам игры с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Роша 20 апреля получил прямую красную карточку за грубый фол в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2). Таким образом, бразилец пропустит ближайшие встречи со «Спартаком» (25 апреля) и «Балтикой» (28 апреля).

В той игре также красную карточку получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. КДК не стал применять к нему дополнительную дисквалификацию, он пропустит только игру с ЦСКА.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.