Основного защитника ЦСКА дисквалифицировали на два матча РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал бразильского защитника ЦСКА Виллиана Рошу на два матча по итогам игры с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
«КДК РФС дисквалифицировал Рошу на два матча РПЛ», — цитирует Григорьянца ТАСС.
Роша 20 апреля получил прямую красную карточку за грубый фол в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:2). Таким образом, бразилец пропустит ближайшие встречи со «Спартаком» (25 апреля) и «Балтикой» (28 апреля).
В той игре также красную карточку получил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. КДК не стал применять к нему дополнительную дисквалификацию, он пропустит только игру с ЦСКА.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.
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