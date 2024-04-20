ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату»
Футболисты московского ЦСКА проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
У хозяев гол забил Федор Чалов (63-я минута, с пенальти). В составе гостей отличились Мохамед Конате (79) и Бернард Бериша (87).
На 19-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил защитник ЦСКА Виллиан Роша. На 90-й минуте также прямую красную за грубость получил другой защитник армейцев Игорь Дивеев.
«Ахмат» прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ.
ЦСКА снова проиграл матч, в котором вел в счете. Армейцы выиграли лишь половину игр, в которых вели в этом сезоне (9/18), потеряв 21 очко в таких матчах.
ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 23 очками расположился на 14-й строчке.
В следующем туре (перенесенном 21-м) ЦСКА 25 апреля примет московский «Спартак», «Ахмат» в тот же день дома сыграет с «Сочи».
Дерби со «Спартаком» из-за перебора желтых карточек также пропустит полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев. В игре с «Ахматом» он получил предупреждение на седьмой минуте.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники