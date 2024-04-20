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ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату»

ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату», Рошу и Дивеева удалили
ЦСКА открыл счет на 63-й минуте, но затем пропустил дважды. Армейцы заканчивали матч вдевятером после удалений Виллиана Роши и Игоря Дивеева
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футболисты московского ЦСКА проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2 в домашнем матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев гол забил Федор Чалов (63-я минута, с пенальти). В составе гостей отличились Мохамед Конате (79) и Бернард Бериша (87).

На 19-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил защитник ЦСКА Виллиан Роша. На 90-й минуте также прямую красную за грубость получил другой защитник армейцев Игорь Дивеев.

«Ахмат» прервал серию из четырех поражений подряд в РПЛ.

ЦСКА снова проиграл матч, в котором вел в счете. Армейцы выиграли лишь половину игр, в которых вели в этом сезоне (9/18), потеряв 21 очко в таких матчах.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 23 очками расположился на 14-й строчке.

В следующем туре (перенесенном 21-м) ЦСКА 25 апреля примет московский «Спартак», «Ахмат» в тот же день дома сыграет с «Сочи».

Дерби со «Спартаком» из-за перебора желтых карточек также пропустит полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев. В игре с «Ахматом» он получил предупреждение на седьмой минуте.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Ахмат
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