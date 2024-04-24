Сын Акинфеева в ролике ЦСКА к дерби со «Спартаком» высмеял отсутствие Промеса

ЦСКА в ролике к дерби со «Спартаком» высмеял отсутствие Промеса и Джикии

В ролике ЦСКА к предстоящему матчу 21-го тура РПЛ снялся сын Игоря Акинфеева. В нем мальчик пошутил о ситуации с Квинси Промесом и Георгием Джикией, а также поиронизировал над дисквалификацией трех игроков ЦСКА

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский ЦСКА в своем телеграм-канале опубликовал ролик к матчу 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака».

В нем снялся сын капитана ЦСКА Игоря Акинфеева. По сюжету мальчик подходит к столу для настольного футбола и представляет составы команд на дерби.

«У «красно-белых» с капитанской повязкой Георгий Джикия. А, он сегодня сидит в запасе. Квинси Промес? Ну, видимо, он тоже где-то сидит», — говорит Даниил.

Джикия редко выходит в основе «Спартака», Промес сейчас находится под арестом в ОАЭ.

Также Даниил иронизирует над отсутствием в предстоящем матче против «Спартака» Виллиана Роши, Игоря Дивеева и Аббоса Файзуллаева, которые дисквалифицированы, цитирует Василия Уткина и Юрия Розанова и высмеивает частые падения в штрафной форварда «Спартака» Александра Соболева.

Встреча состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — в 20:30 мск.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке с 38 очками.