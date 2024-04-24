Германия из-за финансовых проблем отказалась от этапа КМ по лыжным гонкам

В следующем сезоне впервые за 24 года в Германии не будет этапа Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Германия в сезоне 2024/25 не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам, это случится впервые за 24 года. Об этом сообщает портал xc-ski.de

Причина — трудности с финансированием.

«Это связано с очень сложными телевизионными и маркетинговыми контрактами. Оговаривается определенное количество мероприятий. Мы уже значительно превысили наши целевые показатели, так что для проведения этапов Кубка мира по «небольшим» дисциплинам, таким как лыжные гонки, лыжное двоеборье и ски-кросс, нам пришлось бы понести значительные дополнительные расходы», — сказал глава пресс-службы Федерации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) надеются, что этап вернется в календарь. «DSV прилагает все усилия, чтобы провести его снова в сезоне 2025/26. По моей информации, проведение этапа в следующем сезоне, к сожалению, стало невозможным по финансовым причинам», — рассказал рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.

В прошедшем сезоне немецкий этап Кубка мира принимал Оберхоф.

Лучшим из немецких лыжников в прошлом сезоне был Фридрих Мок, который занял шестое место в общем зачете Кубка мира.