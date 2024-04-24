Германия из-за финансовых проблем отказалась от этапа КМ по лыжным гонкам
Германия в сезоне 2024/25 не примет этап Кубка мира по лыжным гонкам, это случится впервые за 24 года. Об этом сообщает портал xc-ski.de
Причина — трудности с финансированием.
«Это связано с очень сложными телевизионными и маркетинговыми контрактами. Оговаривается определенное количество мероприятий. Мы уже значительно превысили наши целевые показатели, так что для проведения этапов Кубка мира по «небольшим» дисциплинам, таким как лыжные гонки, лыжное двоеборье и ски-кросс, нам пришлось бы понести значительные дополнительные расходы», — сказал глава пресс-службы Федерации лыжных видов спорта Германии (DSV) Штефан Шварцбах.
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) надеются, что этап вернется в календарь. «DSV прилагает все усилия, чтобы провести его снова в сезоне 2025/26. По моей информации, проведение этапа в следующем сезоне, к сожалению, стало невозможным по финансовым причинам», — рассказал рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.
В прошедшем сезоне немецкий этап Кубка мира принимал Оберхоф.
Лучшим из немецких лыжников в прошлом сезоне был Фридрих Мок, который занял шестое место в общем зачете Кубка мира.
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