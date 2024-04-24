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Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга
Кристина Обласова, которая во время своей карьеры тренировалась вместе со Слуцкой слышала, что фигуристка употребляла допинг. Сама олимпийская чемпионка заявила, что ноунейм-фигуристок не обсуждает
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая (Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press)

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая отреагировала на слова бывшей фигуристки Кристины Обласовой, которая заявила, что она принимала допинг во время карьеры.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов», — сказала Слуцкая Sport24.

Обласова, чемпионка мира 2001 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России 2004-го, сказала в интервью «Чемпионату», что Слуцкая могла принимать допинг. «Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки», — заявила Обласова.

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Обласова во время своей карьеры тренировалась вместе со Слуцкой у Жанны Громовой, после чего перешла к Елене Чайковской.

Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Ирина Слуцкая допинг
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