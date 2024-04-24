 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Француз с российским паспортом получил должность в «Зените»

Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита»
Дамьен Ле Таллек, чемпион Германии 2011 года в составе дортмундской «Боруссии», занял должность советника председателя правления «Зенита»
Дамьен Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек (Фото: fc-zenit.ru)

Бывший французский футболист Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 34-летний Ле Таллек сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах.

Ле Таллек женат на россиянке, имеет российский паспорт. В России он играл за «Мордовию» (2014–2015) и московское «Торпедо» (2022).

Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере
Спорт
Максим Канунников

Также он выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», украинскую «Говерлу», «Црвену Звезду», «Монпелье», греческий АЕК, «Сошо» и «Ханой».

В составе «Црвены Звезды» он дважды выиграл чемпионат Сербии, с «Боруссией» становился чемпионом Германии.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Дамьен Ле Таллек
Материалы по теме
«Зенит» с минимальным счетом обыграл «Оренбург» в РПЛ
Спорт
«Краснодар» обыграл «Факел» и приблизился к «Зениту» в РПЛ
Спорт
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» и вышел в финал «пути РПЛ» Кубка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
На Поклонной горе откроют выставку иностранной трофейной техники Общество, 13:39
Защита замминистра обороны Иванова отвергла обвинение в денежной взятке Политика, 13:35
Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ Политика, 13:31
Чем отличаются законы об иностранных агентах разных стран Политика, 13:30
Кремль оценил последствия помощи США Украине для ситуации на поле боя Политика, 13:23
Минфин потребовал в суде ограничить права иностранного владельца «Альфы» Финансы, 13:18
Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга Спорт, 13:14
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Ужесточены правила ввоза автомобилей из ЕАЭС: новое в законах о таможне Pro, 13:10
Француз с российским паспортом получил должность в «Зените» Спорт, 13:08
В Кремле ответили на вопрос, были ли контакты Шойгу и Путина по Иванову Политика, 13:07
Минсельхоз взял на особый контроль ситуацию с подорожанием хлеба Экономика, 13:01
Кремль назвал спекуляцией сообщения о подозрении Иванова в госизмене Политика, 12:58
CryptoQuant заметила фиксацию прибыли долгосрочными держателями биткоина Крипто, 12:58
Боец UFC заявила, что рада выдворению преследовавшего ее мигранта Спорт, 12:57