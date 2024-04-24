Француз с российским паспортом получил должность в «Зените»

Дамьен Ле Таллек, чемпион Германии 2011 года в составе дортмундской «Боруссии», занял должность советника председателя правления «Зенита»

Дамьен Ле Таллек (Фото: fc-zenit.ru)

Бывший французский футболист Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 34-летний Ле Таллек сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах.

Ле Таллек женат на россиянке, имеет российский паспорт. В России он играл за «Мордовию» (2014–2015) и московское «Торпедо» (2022).

Также он выступал за «Ренн», дортмундскую «Боруссию», «Нант», украинскую «Говерлу», «Црвену Звезду», «Монпелье», греческий АЕК, «Сошо» и «Ханой».

В составе «Црвены Звезды» он дважды выиграл чемпионат Сербии, с «Боруссией» становился чемпионом Германии.