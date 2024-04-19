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Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере

Канунников: «Зенит» заплатил $200 тыс. каждому игроку за победу в Кубке России
Максим Канунников сообщил, что в 2010 году каждый футболист «Зенита» получил по $200 тыс. за победу над «Сибирью» в финале Кубка России
Максим Канунников
Максим Канунников (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бывший футболист сборной России Максим Канунников рассказал «Спорт-Экспрессу» о больших премиальных, которые он получил в «Зените» за победу в финале Кубка России 2010 года.

«Больше всего заплатили, когда в финале Кубка победили «Сибирь». Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь $100 тыс. Остаешься в запасе — $70 тыс.», — сказал Канунников.

По его словам, после победы глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил об увеличении призовых. «После игры туда (в раздевалку) зашел радостный Алексей Борисович и объявил: «Сегодня двойные! Всем!» Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому по $200 тыс.», — рассказал 32-летний Канунников.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Спартак»

«Зенит» тогда победил «Сибирь» со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил Роман Широков. Канунников в той игре вышел на замену на 83-й минуте.

Канунников выступал за «Зенит» с 2009 по 2012 год, дважды выиграв с командой чемпионат России. Также форвард играл за «Томь», «Амкар», «Рубин», «СКА-Хабаровск» и «Крылья Советов». В сборной России на его счету 12 матчей, в том числе Канунников играл на чемпионате мира 2014 года.

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