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Боец UFC заявила, что рада выдворению преследовавшего ее мигранта

Боец UFC Алексеева заявила, что рада выдворению преследовавшего ее мигранта
Гражданин Таджикистана оскорблял и преследовал двух девушек на велосипедах в Челябинске. Одной из них оказалась боец UFC Ирина Алексеева. По словам спортсменки, она рада, что этот человек больше не будет обижать беззащитных людей
Ирина Алексеева
Ирина Алексеева (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец UFC Ирина Алексеева рада, что мигранта, который оскорблял и преследовал ее с подругой в Челябинске, выдворят за пределы России. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Знаете, честно, я безумно рада, что наш следственный комитет, МВД, наши информационные паблики не остались в стороне. Совершенно чужие люди посмотрели, где-то репостнули, и мы совместными усилиями этого добились. Главное, что он не будет больше в нашей стране обижать беззащитных людей», — сказала Алексеева.

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По словам Алексеевой, выяснилось, что у этого мужчины даже нет прав. «Машина не его, а его дяди, но он на ней таксовал. Миграционная карта у него липовая. Говорят, что на девушку, которая ее сделала, тоже уголовку заведут. Они какие-то непростые, со связями. Я надеюсь, что следственный комитет вообще займется ими всеми», — добавила спортсменка.

Алексеева добавила, что негативной реакции после того, как она публично рассказала об этом конфликте, не было. «Даже ребята, таджики, некоторые из них же меня знают, написали, он реально позорит нас, сейчас такая сложная ситуация в стране, а теперь это так сильно разлетелось, и из-за него будут на нас косо смотреть», — рассказала Алексеева.

На вопрос, были ли угрозы, Алексеева ответила: «Нет, но я тут думаю, что тот, кто что-то хочет сделать, он мне не будет писать угрозы. Он же молча подойдет и сделает. <...> понимаю, что такие обычно козни делаются втихаря. Поэтому, сейчас я буду пока начеку вдвойне. В любом случае, есть же и плохие, и хорошие, поэтому нужно будет через месяц где-то, когда все утихнет уже, быть поосторожнее».

Конфликт произошел между мужчиной на автомобиле, 24-летним гражданином Таджикистана, и двумя девушками, одной из которых была Алексеева. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что он ехал за велосипедистками по внутридомовой территории около жилого дома. Потом мужчина подрезал одну из девушек.

Водитель автомобиля возмущался внешним видом одной из девушек и сказал, что «у нас такого нет». Позднее мужчину задержали полицейские, он извинился за свое поведение, а Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил ему штраф и решил выдворить за пределы России.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Челябинск
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